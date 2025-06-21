https://ria.ru/20250621/nauka-2024502309.html

Фальков заявил, что российская наука открыта для сотрудничества

Фальков заявил, что российская наука открыта для сотрудничества - РИА Новости, 21.06.2025

Фальков заявил, что российская наука открыта для сотрудничества

Российская наука открыта для сотрудничества с исследователями из других стран, зарубежные ученые активно участвуют в российских программах и мероприятиях,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:36:00+03:00

2025-06-21T14:36:00+03:00

2025-06-21T16:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Российская наука открыта для сотрудничества с исследователями из других стран, зарубежные ученые активно участвуют в российских программах и мероприятиях, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Российская наука, российская сфера исследований и разработок, - она открыта. Причем открыта всем без исключения, кто по-доброму к нам относится и готов с нами сотрудничать", - сказал Фальков на сессии "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен: вызов для науки" Петербургского международного экономического форума. Международное сотрудничество и взаимодействие является приоритетным для России, и зарубежные исследователи, несмотря на геополитическую обстановку, активно участвуют в российских научных проектах, подчеркнул Фальков. Так, на программу по мегагрантам в 2024 году заявились участники из более 39 стран, отметил он. Конгресс молодых ученых в России в 2024 году объединил более 7 тысяч человек из 62 стран, а на соискание премии "Вызов" в 2025 году поступили заявки от более чем на 630 человек из 40 стран, добавил министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250221/putin-2000879107.html

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Ольга Фомченкова

россия, валерий фальков, наука