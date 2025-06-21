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Фальков заявил, что российская наука открыта для сотрудничества - РИА Новости, 21.06.2025
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14:36 21.06.2025 (обновлено: 16:07 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/nauka-2024502309.html
Фальков заявил, что российская наука открыта для сотрудничества
Фальков заявил, что российская наука открыта для сотрудничества - РИА Новости, 21.06.2025
Фальков заявил, что российская наука открыта для сотрудничества
Российская наука открыта для сотрудничества с исследователями из других стран, зарубежные ученые активно участвуют в российских программах и мероприятиях,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:36:00+03:00
2025-06-21T16:07:00+03:00
пмэф-2025
россия
валерий фальков
наука
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Российская наука открыта для сотрудничества с исследователями из других стран, зарубежные ученые активно участвуют в российских программах и мероприятиях, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Российская наука, российская сфера исследований и разработок, - она открыта. Причем открыта всем без исключения, кто по-доброму к нам относится и готов с нами сотрудничать", - сказал Фальков на сессии "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен: вызов для науки" Петербургского международного экономического форума. Международное сотрудничество и взаимодействие является приоритетным для России, и зарубежные исследователи, несмотря на геополитическую обстановку, активно участвуют в российских научных проектах, подчеркнул Фальков. Так, на программу по мегагрантам в 2024 году заявились участники из более 39 стран, отметил он. Конгресс молодых ученых в России в 2024 году объединил более 7 тысяч человек из 62 стран, а на соискание премии "Вызов" в 2025 году поступили заявки от более чем на 630 человек из 40 стран, добавил министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, валерий фальков, наука
ПМЭФ-2025, Россия, Валерий Фальков, Наука
Фальков заявил, что российская наука открыта для сотрудничества

Фальков: российская наука открыта для сотрудничества с зарубежными учеными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалерий Фальков на ПМЭФ-2025
Валерий Фальков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валерий Фальков на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Российская наука открыта для сотрудничества с исследователями из других стран, зарубежные ученые активно участвуют в российских программах и мероприятиях, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«
"Российская наука, российская сфера исследований и разработок, - она открыта. Причем открыта всем без исключения, кто по-доброму к нам относится и готов с нами сотрудничать", - сказал Фальков на сессии "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен: вызов для науки" Петербургского международного экономического форума.
Международное сотрудничество и взаимодействие является приоритетным для России, и зарубежные исследователи, несмотря на геополитическую обстановку, активно участвуют в российских научных проектах, подчеркнул Фальков. Так, на программу по мегагрантам в 2024 году заявились участники из более 39 стран, отметил он. Конгресс молодых ученых в России в 2024 году объединил более 7 тысяч человек из 62 стран, а на соискание премии "Вызов" в 2025 году поступили заявки от более чем на 630 человек из 40 стран, добавил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияВалерий ФальковНаука
 
 
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