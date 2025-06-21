https://ria.ru/20250621/nato-2024523138.html

Пушков прокомментировал снятие вопроса вступления Украины в НАТО

Пушков прокомментировал снятие вопроса вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 21.06.2025

Пушков прокомментировал снятие вопроса вступления Украины в НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя снятие вопроса вступления Украины в НАТО с повестки дня, заявил, что европейские руководители скрежещут зубами,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T17:19:00+03:00

2025-06-21T17:19:00+03:00

2025-06-21T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя снятие вопроса вступления Украины в НАТО с повестки дня, заявил, что европейские руководители скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Ранее профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявлял, что администрация президента США Дональда Трампа меняет своё отношение к вступлению Украины в НАТО, убирая этот вопрос из повестки дня, сам альянс вряд ли придет к согласию относительно принятия Киева в ближайшем будущем. "Украина сходит с повестки дня в НАТО. Европейские руководители скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Трамп не хочет обсуждать Украину, а навязывать ему эту тему никто не решается. Того и гляди, Трамп и с саммита альянса уедет, как уехал со встречи "Большой семерки", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Сенатор отметил, что после этого саммит НАТО может завершиться провалом, а вместо демонстрации единства будет очередная демонстрация того, что Трампу сильно надоели его европейские союзники, которые, со своей стороны, терпеть его не могут. Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Украина не будет приглашена в НАТО на саммите альянса в Гааге, этого вопроса нет на повестке дня. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250316/pushkov-2005361221.html

https://ria.ru/20250314/nato-2005058855.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, алексей пушков, сергей лавров, нато, джорджтаунский университет