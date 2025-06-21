На Западе сообщили пугающие новости для Зеленского из-за саммита НАТО
Politico: Заседание по Украине на саммите НАТО не состоится
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский на фоне флагов Украины и НАТО
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Участники блока НАТО решили сократить повестку саммита, исключив из нее заседание Совета по Украине, пишет Politico.
"Чиновники НАТО решили сократить повестку дня, прежде чем Трамп внезапно покинул G7. В Гааге, как и в Канаде, не будет длинного коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах. Сокращенный график НАТО позволяет провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Совета альянса. Не будет заседания Совета НАТО по Украине. Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к конфликту", — говорится в материале.
Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Гааге
18 июня, 20:16
По данным издания, пока неясно, будет ли присутствовать в Гааге Владимир Зеленский, приглашенный только на ужин по случаю открытия саммита во вторник.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания о возможном членстве Украины, чтобы не вызвать разногласий среди участников.