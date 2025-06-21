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На Западе сообщили пугающие новости для Зеленского из-за саммита НАТО - РИА Новости, 21.06.2025
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16:51 21.06.2025 (обновлено: 19:22 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/nato-2024519554.html
На Западе сообщили пугающие новости для Зеленского из-за саммита НАТО
На Западе сообщили пугающие новости для Зеленского из-за саммита НАТО - РИА Новости, 21.06.2025
На Западе сообщили пугающие новости для Зеленского из-за саммита НАТО
Участники блока НАТО решили сократить повестку саммита, исключив из нее заседание Совета по Украине, пишет Politico. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:51:00+03:00
2025-06-21T19:22:00+03:00
в мире
украина
канада
гаага
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Участники блока НАТО решили сократить повестку саммита, исключив из нее заседание Совета по Украине, пишет Politico."Чиновники НАТО решили сократить повестку дня, прежде чем Трамп внезапно покинул G7. В Гааге, как и в Канаде, не будет длинного коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах. Сокращенный график НАТО позволяет провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Совета альянса. Не будет заседания Совета НАТО по Украине. Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к конфликту", — говорится в материале.По данным издания, пока неясно, будет ли присутствовать в Гааге Владимир Зеленский, приглашенный только на ужин по случаю открытия саммита во вторник.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания о возможном членстве Украины, чтобы не вызвать разногласий среди участников.
https://ria.ru/20250618/ukraina-2023693537.html
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в мире, украина, канада, гаага, владимир зеленский, нато, g7
В мире, Украина, Канада, Гаага, Владимир Зеленский, НАТО, G7
На Западе сообщили пугающие новости для Зеленского из-за саммита НАТО

Politico: Заседание по Украине на саммите НАТО не состоится

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский на фоне флагов Украины и НАТО
Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Участники блока НАТО решили сократить повестку саммита, исключив из нее заседание Совета по Украине, пишет Politico.
"Чиновники НАТО решили сократить повестку дня, прежде чем Трамп внезапно покинул G7. В Гааге, как и в Канаде, не будет длинного коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах. Сокращенный график НАТО позволяет провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Совета альянса. Не будет заседания Совета НАТО по Украине. Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к конфликту", — говорится в материале.
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18 июня, 20:16
По данным издания, пока неясно, будет ли присутствовать в Гааге Владимир Зеленский, приглашенный только на ужин по случаю открытия саммита во вторник.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания о возможном членстве Украины, чтобы не вызвать разногласий среди участников.
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В миреУкраинаКанадаГаагаВладимир ЗеленскийНАТОG7
 
 
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