https://ria.ru/20250621/nato-2024433163.html
"Ясно дали понять": в США неожиданно высказались о войне НАТО с Россией
"Ясно дали понять": в США неожиданно высказались о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 21.06.2025
"Ясно дали понять": в США неожиданно высказались о войне НАТО с Россией
Страны-участницы НАТО не примут Украину в альянс из-за страха прямого столкновения с Россией, пишет профессор международных отношений Чарльз Купчан в статье для РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T03:26:00+03:00
2025-06-21T03:26:00+03:00
2025-06-21T03:26:00+03:00
украина
россия
киев
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Страны-участницы НАТО не примут Украину в альянс из-за страха прямого столкновения с Россией, пишет профессор международных отношений Чарльз Купчан в статье для журнала Foreign Affairs."Несмотря на прошлые обещания, консенсус внутри альянса о приглашении Украины присоединиться так и не был достигнут и вряд ли материализуется в обозримом будущем. При этом станы-члены НАТО ясно дали понять, что альянс не считает защиту Украины основанием для развязывания войны с Россией", — указано в статье.При этом, продолжает автор, пустые обещания европейских партнеров еще сильнее ослабляют позицию постсоветской республики, потому что Киев неизбежно потерпит неудачу в этом вопросе. Вместо этого Киеву следовало бы искать более реалистичные варианты обеспечения своего будущего, резюмирует журнал.Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. Отмечается беспрецедентная активность Североатлантического альянса у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250621/gosdep-2024428790.html
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024422349.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, владимир путин, нато
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, НАТО
"Ясно дали понять": в США неожиданно высказались о войне НАТО с Россией
FA: Члены НАТО не примут Украину в альянс из-за страха войны с Россией