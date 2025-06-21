https://ria.ru/20250621/muzej-2024514965.html
На Красной площади открылся иммерсивный музей к 80-летию Парада Победы
На Красной площади открылся иммерсивный музей к 80-летию Парада Победы - РИА Новости, 21.06.2025
На Красной площади открылся иммерсивный музей к 80-летию Парада Победы
Иммерсивный музей к 80-й годовщине Парада Победы открылся на Красной площади в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:13:00+03:00
2025-06-21T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иммерсивный музей к 80-й годовщине Парада Победы открылся на Красной площади в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С 21 по 24 июня горожане и туристы смогут посетить иммерсивный музей под открытым небом на Красной площади. Масштабное мероприятие приурочено к 80-й годовщине Парада Победы. Площадь экспозиции — более 16 тысяч квадратных метров. Она поделена на несколько тематических зон, в числе которых площадка "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина", парк победителей и театральная сцена. Помимо этого, в музее впервые воссоздан исторический фонтан Победителей — он поможет напомнить о событиях июня 1945 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждый из тематических блоков экспозиции "Москва встречает Победу" раскрывает одну из сторон столичной жизни того времени. Также здесь можно узнать о кинематографе, спорте, транспорте и торговле, а также о праздничных мероприятиях эпохи 1940-х. Иллюстрации расскажут о том, как страна с военных рельсов возвращалась к мирному времени. Кроме того, гости увидят модули с витринами и артефактами, графическим материалом, картами, инфографикой и подлинными вещами маршалов Победы. Подчеркивается, что сцена "Ракушка" и цветочный киоск символизируют довоенную счастливую жизнь. Зрителей ждет выступление музыкантов, а военный оркестр исполнит вальс Победы, к которому смогут присоединиться все желающие. На поезде Победы "Мы из Берлина", состоящем из двух вагонов и открытой платформы, бойцы-актеры исполнят песни и покажут сценки из жизни солдат. "В рамках экспозиции Музей техники Вадима Задорожного представит 20 единиц военной и гражданской техники тех времен. Помимо этого, гостей и жителей столицы ждут иммерсивные представления — музыкальные и стихотворные зарисовки, театрализованные постановки. Сориентироваться в пространстве музея под открытым небом посетителям помогут более 300 столичных волонтеров", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250620/parady-2024155811.html
https://ria.ru/20250619/pobeda-2023930972.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Иммерсивный музей, посвященный 80-й годовщине Парада Победы
Иммерсивный музей на Красной площади, посвященный 80-й годовщине Парада Победы, вызвал большой интерес москвичей и гостей столицы, многие идут сюда целыми семьями, передаёт корреспондент РИА Новости.
Площадь экспозиции — более 16 тысяч квадратных метров, там представлено 20 единиц военной и гражданской техники военных лет. Помимо этого, впервые воссоздан исторический фонтан Победителей, который напоминает о событиях июня 1945-го.
2025-06-21T16:13
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PT0M18S
РИА Новости
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80 лет с начала Второй мировой войны, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
На Красной площади открылся иммерсивный музей к 80-летию Парада Победы
Иммерсивный музей к 80-летию Парада Победы открылся на Красной площади в Москве
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иммерсивный музей к 80-й годовщине Парада Победы открылся на Красной площади в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"С 21 по 24 июня горожане и туристы смогут посетить иммерсивный музей под открытым небом на Красной площади. Масштабное мероприятие приурочено к 80-й годовщине Парада Победы. Площадь экспозиции — более 16 тысяч квадратных метров. Она поделена на несколько тематических зон, в числе которых площадка "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина", парк победителей и театральная сцена. Помимо этого, в музее впервые воссоздан исторический фонтан Победителей — он поможет напомнить о событиях июня 1945 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый из тематических блоков экспозиции "Москва встречает Победу" раскрывает одну из сторон столичной жизни того времени. Также здесь можно узнать о кинематографе, спорте, транспорте и торговле, а также о праздничных мероприятиях эпохи 1940-х. Иллюстрации расскажут о том, как страна с военных рельсов возвращалась к мирному времени. Кроме того, гости увидят модули с витринами и артефактами, графическим материалом, картами, инфографикой и подлинными вещами маршалов Победы.
Подчеркивается, что сцена "Ракушка" и цветочный киоск символизируют довоенную счастливую жизнь. Зрителей ждет выступление музыкантов, а военный оркестр исполнит вальс Победы, к которому смогут присоединиться все желающие. На поезде Победы "Мы из Берлина", состоящем из двух вагонов и открытой платформы, бойцы-актеры исполнят песни и покажут сценки из жизни солдат.
"В рамках экспозиции Музей техники Вадима Задорожного представит 20 единиц военной и гражданской техники тех времен. Помимо этого, гостей и жителей столицы ждут иммерсивные представления — музыкальные и стихотворные зарисовки, театрализованные постановки. Сориентироваться в пространстве музея под открытым небом посетителям помогут более 300 столичных волонтеров", - добавляется в сообщении.