Рейтинг@Mail.ru
В МВД раскрыли, от имени каких ведомств чаще всего звонят мошенники - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 21.06.2025 (обновлено: 16:13 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/moshenniki-2024501919.html
В МВД раскрыли, от имени каких ведомств чаще всего звонят мошенники
В МВД раскрыли, от имени каких ведомств чаще всего звонят мошенники - РИА Новости, 21.06.2025
В МВД раскрыли, от имени каких ведомств чаще всего звонят мошенники
Мошенники чаще всего представляются сотрудниками силовых ведомств, Роскомнадзора и Росфинмониторинга, предупредила киберполиция. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:34:00+03:00
2025-06-21T16:13:00+03:00
технологии
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_0:124:2419:1485_1920x0_80_0_0_51ead396e887b4909412d9f6f75d01ad.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мошенники чаще всего представляются сотрудниками силовых ведомств, Роскомнадзора и Росфинмониторинга, предупредила киберполиция."На основе данных за последние две недели подсчитали, под видом каких учреждений чаще всего звонят мошенники. Правоохранительные органы и органы исполнительной власти (МВД, ФСБ, РКН, Росфинмониторинг) — 50 процентов", — заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.Мошенники, представляясь сотрудниками этих ведомств, обманывают россиян, сообщая о неправомерном доступе к счетам, финансировании запрещенных организаций, доверенностях, оформленных на граждан Украины.Ложные звонки от "финансового сектора" (ЦБ, коммерческие банки) составляют 30 процентов. Злоумышленники говорят о блокировке счетов или необходимости перевести средства на "безопасные счета". Также все еще популярны схемы мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками управляющей компании и ЖКХ (десять процентов). Россиянам звонят с предложением заменить домофоны или счетчики, требуют сообщения кодов из СМС-сообщений.
https://ria.ru/20250619/sberbank-2023951000.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_138:0:2282:1608_1920x0_80_0_0_cb227a12ff4db69060960eb366140997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Технологии, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В МВД раскрыли, от имени каких ведомств чаще всего звонят мошенники

МВД: мошенники чаще всего представляются сотрудниками МВД, ФСБ и РКН

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина со смартфоном в руках
Женщина со смартфоном в руках - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Женщина со смартфоном в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мошенники чаще всего представляются сотрудниками силовых ведомств, Роскомнадзора и Росфинмониторинга, предупредила киберполиция.
"На основе данных за последние две недели подсчитали, под видом каких учреждений чаще всего звонят мошенники. Правоохранительные органы и органы исполнительной власти (МВД, ФСБ, РКН, Росфинмониторинг) — 50 процентов", — заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:55637
11 февраля, 13:50
Мошенники, представляясь сотрудниками этих ведомств, обманывают россиян, сообщая о неправомерном доступе к счетам, финансировании запрещенных организаций, доверенностях, оформленных на граждан Украины.
Ложные звонки от "финансового сектора" (ЦБ, коммерческие банки) составляют 30 процентов. Злоумышленники говорят о блокировке счетов или необходимости перевести средства на "безопасные счета".
Также все еще популярны схемы мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками управляющей компании и ЖКХ (десять процентов). Россиянам звонят с предложением заменить домофоны или счетчики, требуют сообщения кодов из СМС-сообщений.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Сбербанке рассказали, сколько россиян ежедневно доверяются мошенникам
19 июня, 16:00
 
ТехнологииУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала