https://ria.ru/20250621/moshenniki-2024501919.html

В МВД раскрыли, от имени каких ведомств чаще всего звонят мошенники

В МВД раскрыли, от имени каких ведомств чаще всего звонят мошенники - РИА Новости, 21.06.2025

В МВД раскрыли, от имени каких ведомств чаще всего звонят мошенники

Мошенники чаще всего представляются сотрудниками силовых ведомств, Роскомнадзора и Росфинмониторинга, предупредила киберполиция. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:34:00+03:00

2025-06-21T14:34:00+03:00

2025-06-21T16:13:00+03:00

технологии

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мошенники чаще всего представляются сотрудниками силовых ведомств, Роскомнадзора и Росфинмониторинга, предупредила киберполиция."На основе данных за последние две недели подсчитали, под видом каких учреждений чаще всего звонят мошенники. Правоохранительные органы и органы исполнительной власти (МВД, ФСБ, РКН, Росфинмониторинг) — 50 процентов", — заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.Мошенники, представляясь сотрудниками этих ведомств, обманывают россиян, сообщая о неправомерном доступе к счетам, финансировании запрещенных организаций, доверенностях, оформленных на граждан Украины.Ложные звонки от "финансового сектора" (ЦБ, коммерческие банки) составляют 30 процентов. Злоумышленники говорят о блокировке счетов или необходимости перевести средства на "безопасные счета". Также все еще популярны схемы мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками управляющей компании и ЖКХ (десять процентов). Россиянам звонят с предложением заменить домофоны или счетчики, требуют сообщения кодов из СМС-сообщений.

https://ria.ru/20250619/sberbank-2023951000.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)