https://ria.ru/20250621/moshennichestvo-2024432286.html

В Совфеде назвали самые популярные способы интернет-мошенничества

В Совфеде назвали самые популярные способы интернет-мошенничества - РИА Новости, 21.06.2025

В Совфеде назвали самые популярные способы интернет-мошенничества

Наиболее популярными способами интернет-мошенничества в 2025 году стали имитация злоумышленниками голоса и изображения жертвы для обмана ее близких, а также... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:12:00+03:00

2025-06-21T03:12:00+03:00

2025-06-21T03:12:00+03:00

общество

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Наиболее популярными способами интернет-мошенничества в 2025 году стали имитация злоумышленниками голоса и изображения жертвы для обмана ее близких, а также фишинговые сайты, рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин. "Одной из самых популярных схем является взлом аккаунтов пользователей в мессенджерах, например, в Telegram. Получив доступ к аккаунту, мошенники обращаются к друзьям или родственникам жертвы от её имени. В одной из разновидностей такой схемы злоумышленники записывают видео или "кружок", в котором с помощью нейросети сымитированы внешность и голос настоящего владельца аккаунта, чтобы попросить перевести деньги", - рассказал Шейкин. Сенатор отметил, что также широкое распространение получили "фишинговые сайты, маскирующиеся под реальные онлайн-сервисы". "Это могут быть мошеннические сайты, похожие интерфейсом на реально существующие интернет-магазины, инвестиционные платформы либо государственные сайты. Мошенники привлекают потенциальных жертв через рекламу или рассылки и побуждают ввести личные данные или оплатить несуществующие услуги", - пояснил парламентарий. Он также рассказал, что мошенники часто выдают себя за сотрудников различных органов власти, придумывая различные убедительные поводы для обмана жертвы для того, чтобы украсть у нее персональные данные. По его словам, в таких случаях мошенники нередко привлекают сразу несколько "якобы специалистов" для усиления доверия. "Во всех перечисленных случаях мошенники эффективно используют методы социальной инженерии: они применяют персональную информацию о жертве, оказывают психологическое воздействие и выстраивают доверительные отношения, чтобы склонить человека к выполнению своих требований", - констатировал парламентарий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/zakon-2023863123.html

https://ria.ru/20250620/moshennichestvo-2024075182.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии