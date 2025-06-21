https://ria.ru/20250621/moshennichestvo-2024432286.html
В Совфеде назвали самые популярные способы интернет-мошенничества
В Совфеде назвали самые популярные способы интернет-мошенничества - РИА Новости, 21.06.2025
В Совфеде назвали самые популярные способы интернет-мошенничества
Наиболее популярными способами интернет-мошенничества в 2025 году стали имитация злоумышленниками голоса и изображения жертвы для обмана ее близких, а также... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T03:12:00+03:00
2025-06-21T03:12:00+03:00
2025-06-21T03:12:00+03:00
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Наиболее популярными способами интернет-мошенничества в 2025 году стали имитация злоумышленниками голоса и изображения жертвы для обмана ее близких, а также фишинговые сайты, рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин. "Одной из самых популярных схем является взлом аккаунтов пользователей в мессенджерах, например, в Telegram. Получив доступ к аккаунту, мошенники обращаются к друзьям или родственникам жертвы от её имени. В одной из разновидностей такой схемы злоумышленники записывают видео или "кружок", в котором с помощью нейросети сымитированы внешность и голос настоящего владельца аккаунта, чтобы попросить перевести деньги", - рассказал Шейкин. Сенатор отметил, что также широкое распространение получили "фишинговые сайты, маскирующиеся под реальные онлайн-сервисы". "Это могут быть мошеннические сайты, похожие интерфейсом на реально существующие интернет-магазины, инвестиционные платформы либо государственные сайты. Мошенники привлекают потенциальных жертв через рекламу или рассылки и побуждают ввести личные данные или оплатить несуществующие услуги", - пояснил парламентарий. Он также рассказал, что мошенники часто выдают себя за сотрудников различных органов власти, придумывая различные убедительные поводы для обмана жертвы для того, чтобы украсть у нее персональные данные. По его словам, в таких случаях мошенники нередко привлекают сразу несколько "якобы специалистов" для усиления доверия. "Во всех перечисленных случаях мошенники эффективно используют методы социальной инженерии: они применяют персональную информацию о жертве, оказывают психологическое воздействие и выстраивают доверительные отношения, чтобы склонить человека к выполнению своих требований", - констатировал парламентарий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/zakon-2023863123.html
https://ria.ru/20250620/moshennichestvo-2024075182.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии
В Совфеде назвали самые популярные способы интернет-мошенничества
Сенатор Шейкин: мошенники используют имитации голоса жертвы для обмана близких
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Наиболее популярными способами интернет-мошенничества в 2025 году стали имитация злоумышленниками голоса и изображения жертвы для обмана ее близких, а также фишинговые сайты, рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин.
"Одной из самых популярных схем является взлом аккаунтов пользователей в мессенджерах, например, в Telegram
. Получив доступ к аккаунту, мошенники обращаются к друзьям или родственникам жертвы от её имени. В одной из разновидностей такой схемы злоумышленники записывают видео или "кружок", в котором с помощью нейросети сымитированы внешность и голос настоящего владельца аккаунта, чтобы попросить перевести деньги", - рассказал Шейкин.
Сенатор отметил, что также широкое распространение получили "фишинговые сайты, маскирующиеся под реальные онлайн-сервисы". "Это могут быть мошеннические сайты, похожие интерфейсом на реально существующие интернет-магазины, инвестиционные платформы либо государственные сайты. Мошенники привлекают потенциальных жертв через рекламу или рассылки и побуждают ввести личные данные или оплатить несуществующие услуги", - пояснил парламентарий.
Он также рассказал, что мошенники часто выдают себя за сотрудников различных органов власти, придумывая различные убедительные поводы для обмана жертвы для того, чтобы украсть у нее персональные данные. По его словам, в таких случаях мошенники нередко привлекают сразу несколько "якобы специалистов" для усиления доверия.
"Во всех перечисленных случаях мошенники эффективно используют методы социальной инженерии: они применяют персональную информацию о жертве, оказывают психологическое воздействие и выстраивают доверительные отношения, чтобы склонить человека к выполнению своих требований", - констатировал парламентарий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.