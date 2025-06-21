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Мордашов рассказал о самой дорогой ошибке в бизнесе

Мордашов рассказал о самой дорогой ошибке в бизнесе - РИА Новости, 21.06.2025

Мордашов рассказал о самой дорогой ошибке в бизнесе

Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов рассказал о своей самой дорогостоящей ошибке в бизнесе. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:09:00+03:00

2025-06-21T14:09:00+03:00

2025-06-21T16:25:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

алексей мордашов

северсталь (металлургическая компания)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов рассказал о своей самой дорогостоящей ошибке в бизнесе. "В начале 2000-х годов мы очень активно участвовали в слияниях и поглощениях в металлургии, у нас было много приобретений за рубежом. И потом наступил кризис 2008 года, и у нас очень много активов за рубежом оказалось неэффективными. И мы потеряли порядка семи миллиардов долларов на этом", — поделился он на сессии ПМЭФ "Диалог поколений: как меняются цели, решения и горизонт планирования".Так предприниматель ответил на вопрос о просчете, который по итогу чему-то научил его.Алексей Мордашов также добавил, что во время его предпринимательской деятельности было сделано много ошибок, но именно эта — самая большая в финансовом плане. По мнению Мордашова, главный вывод из этой истории — необходимость осторожности. Так, благодаря полученному тогда опыту, "Северсталь" встретила нынешнюю ситуацию без долга, положительный денежный баланс очень помогает во время высоких процентных ставок. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, алексей мордашов, северсталь (металлургическая компания)