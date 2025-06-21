https://ria.ru/20250621/moldaviya-2024537091.html

Руководство Молдавии боится истории, заявил Красносельский

Руководство Молдавии боится истории, заявил Красносельский - РИА Новости, 21.06.2025

Руководство Молдавии боится истории, заявил Красносельский

Руководители Молдавии боятся истории и правды о Великой Отечественной войне, заявил в субботу журналистам глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:13:00+03:00

2025-06-21T20:13:00+03:00

2025-06-21T20:13:00+03:00

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вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Руководители Молдавии боятся истории и правды о Великой Отечественной войне, заявил в субботу журналистам глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее в субботу в Тирасполе состоялась реконструкция эпизода Ясско-Кишиневской операции 1944 года. Ее организатор - движение "Наследники Побед" при поддержке российских военнослужащих из состава Оперативной группы российских войск. В мероприятии участвовали более 300 человек и 16 единиц техники, а также применена пиротехника. Бюро по реинтеграции Молдавии назвало репетицию реконструкции в Тирасполе "вопиющим неповиновением режиму, специально установленному для этой области, подрывая миротворческую миссию на Днестре". "Что касается реконструкции, это просто память, это история. Ее бояться не надо. Я понимаю, что некоторые молдавские руководители боятся истории, боятся правды. Можно разузнать почему, но пусть каждый, в принципе, ответит на этот вопрос сам. Бояться истории не надо. Граждане ПМР, чьи предки освобождали эту землю и боролись с фашистско-нацистской чумой, помнят историю, помнят предков, помнят потери, в результате которых была освобождена территория Советского Союза и всей Европы. Поэтому, тут бояться не надо", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости. Лидер Приднестровья напомнил, что Ясско-Кишиневская операция освободила Молдавскую ССР, Румынию и всю Южную Европу. По его словам, она принесла освобождение многим государствам и никак не угрожала миру. "Реконструкция - это где участвуют люди, любящие историю, совсем люди не военные, это клубы соответствующие, организация "Наследники Побед" и так далее. Применяется исторический танк Т-34, "Катюша" и иная техника времен Великой Отечественной войны. Какая это угроза? Это не угроза", - отметил Красносельский. Глава ПМР добавил, что реконструкция в Тирасполе специально проводится, чтобы посмотреть приблизительно, что такое война, штурм высоты, преодоление водных преград. "В составе всех этих войск, которые принимали участие в реконструкции было много людей гражданских. Я вот здесь увидел доктора из города Бендеры, которому уже далеко за 55 лет, образно говоря. Увидел молодых людей, именно энтузиастов, кто желает не только вспоминать историю, а вот именно вложить свой вклад в эту историю, в эту реконструкцию… Людям это надо. Люди хотят знать историю и понять подвиг своих предков", - подытожил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250612/moldaviya-2022489737.html

https://ria.ru/20250509/glava-2016047594.html

https://ria.ru/20250412/pridnestrove-2010890622.html

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в мире, молдавия, румыния, тирасполь, вадим красносельский, т-34