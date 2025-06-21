https://ria.ru/20250621/moldaviya-2024440246.html
Глава Молдавии продвигает евроинтеграцию ради выгоды, заявил Шор
Глава Молдавии продвигает евроинтеграцию ради выгоды, заявил Шор - РИА Новости, 21.06.2025
Глава Молдавии продвигает евроинтеграцию ради выгоды, заявил Шор
Президент Молдавии Майя Санду продвигает евроинтеграцию ради своей выгоды, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:13:00+03:00
2025-06-21T06:13:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду продвигает евроинтеграцию ради своей выгоды, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Именно так делает Запад. Запад нанимает менеджеров, воспитывает, делает из них солдат и посылает их в такие страны, как Молдова. Они там делают всю грязную работу. Потом они их забирают на базу на Запад и дают им хорошее место работы, хорошую зарплату", - сказал Шор на ПМЭФ. По его мнению, главная задача Санду и Запада в целом - превратить Молдову в поле боя. "Она ее вооружает, готовит там солдат. Зачем стране в 2,5 миллиона населения вообще армия? Надо решать социальные проблемы людей. Кто на Молдову собирается нападать? Запад готовит провокацию руками Молдовы", - полагает Шор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/moldavija-2024330325.html
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, илан шор, майя санду
ПМЭФ-2025, В мире, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду
Глава Молдавии продвигает евроинтеграцию ради выгоды, заявил Шор
Шор: президент Молдавии Санду продвигает евроинтеграцию ради своей выгоды