В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул
Шор: юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию главы Гагаузии Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Юристы работают над иском в ЕСПЧ по поводу задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"Юристы находятся в процессе делопроизводства, подается сейчас иск", — заявил он на ПМЭФ.
Адвокат башкана Гагаузской автономии Наталья Байрам рассказывала агентству о планах в ближайшее время обратиться в Европейский суд по правам человека из-за незаконного задержания и ареста Гуцул, поскольку, по ее мнению, эти действия противоречат закону и международному праву.
Шор подчеркнул, что все европейские суды сегодня политизированы.
"Идеалы Европы, которые декларировались в виде свободы слова и прав человека, по факту — пустая декларация, насильственный инструмент, применяющийся для того, чтобы навязать свою повестку дня", — отметил собеседник агентства.
Преследование Евгении Гуцул
- Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
- Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
- Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
- Затем его продлили до 13 июня, а после — еще на месяц.
- Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.
Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации, которую проводит официальный Кишинев.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральной власти, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, как того требует закон.
Дело главы Гагаузии рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
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