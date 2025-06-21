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В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
07:18 21.06.2025 (обновлено: 15:42 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/moldavija-2024443184.html
В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул
В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул - РИА Новости, 21.06.2025
В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул
Юристы работают над иском в ЕСПЧ по поводу задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:18:00+03:00
2025-06-21T15:42:00+03:00
пмэф-2025
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
илан шор
европейский суд по правам человека (еспч)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Юристы работают над иском в ЕСПЧ по поводу задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор."Юристы находятся в процессе делопроизводства, подается сейчас иск", — заявил он на ПМЭФ.Шор подчеркнул, что все европейские суды сегодня политизированы."Идеалы Европы, которые декларировались в виде свободы слова и прав человека, по факту — пустая декларация, насильственный инструмент, применяющийся для того, чтобы навязать свою повестку дня", — отметил собеседник агентства.Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральной власти, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, как того требует закон.Дело главы Гагаузии рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021276449.html
https://ria.ru/20250620/shor-2024235608.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, илан шор, европейский суд по правам человека (еспч), задержание главы гагаузии гуцул, майя санду
ПМЭФ-2025, В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Задержание главы Гагаузии Гуцул, Майя Санду
В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул

Шор: юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию главы Гагаузии Гуцул

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Юристы работают над иском в ЕСПЧ по поводу задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"Юристы находятся в процессе делопроизводства, подается сейчас иск", — заявил он на ПМЭФ.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты
6 июня, 11:41

Адвокат башкана Гагаузской автономии Наталья Байрам рассказывала агентству о планах в ближайшее время обратиться в Европейский суд по правам человека из-за незаконного задержания и ареста Гуцул, поскольку, по ее мнению, эти действия противоречат закону и международному праву.

Шор подчеркнул, что все европейские суды сегодня политизированы.
"Идеалы Европы, которые декларировались в виде свободы слова и прав человека, по факту — пустая декларация, насильственный инструмент, применяющийся для того, чтобы навязать свою повестку дня", — отметил собеседник агентства.
Член попечительского Совета АНО Евразия Илан Шор на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Оппозиция Молдавии сплотится против режима Санду, заявил Шор
20 июня, 14:45

Преследование Евгении Гуцул

  • Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
  • Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
  • Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
  • Затем его продлили до 13 июня, а после — еще на месяц.
  • Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.

Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации, которую проводит официальный Кишинев.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу
6 июня, 12:25
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральной власти, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, как того требует закон.
Дело главы Гагаузии рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
Владимир Зеленский и Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Госдуме заявили, что Санду идет по пути Зеленского
18 июня, 22:57
 
ПМЭФ-2025В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулИлан ШорЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Задержание главы Гагаузии ГуцулМайя Санду
 
 
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