https://ria.ru/20250621/moldavija-2024443184.html

В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул

В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул - РИА Новости, 21.06.2025

В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул

Юристы работают над иском в ЕСПЧ по поводу задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T07:18:00+03:00

2025-06-21T07:18:00+03:00

2025-06-21T15:42:00+03:00

пмэф-2025

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кишинев

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евгения гуцул

илан шор

европейский суд по правам человека (еспч)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Юристы работают над иском в ЕСПЧ по поводу задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор."Юристы находятся в процессе делопроизводства, подается сейчас иск", — заявил он на ПМЭФ.Шор подчеркнул, что все европейские суды сегодня политизированы."Идеалы Европы, которые декларировались в виде свободы слова и прав человека, по факту — пустая декларация, насильственный инструмент, применяющийся для того, чтобы навязать свою повестку дня", — отметил собеседник агентства.Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральной власти, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, как того требует закон.Дело главы Гагаузии рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021276449.html

https://ria.ru/20250620/shor-2024235608.html

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html

https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html

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гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, илан шор, европейский суд по правам человека (еспч), задержание главы гагаузии гуцул, майя санду