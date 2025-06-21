Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександра Митрошина в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александра Митрошина в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Чертановский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Митрошиной А.А. меры пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали в суде.
Ранее Митрошиной продлили меру пресечения до 24 июня, защита просила избрать запрет определенных действий – более мягкую меру. По словам адвоката, из-за ограничений она фактически не может вести предпринимательскую деятельность, хотя блогер хотела бы сохранить рабочие места.
Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В суде ее адвокат заявил, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.