https://ria.ru/20250621/minoborony-2024424979.html

Минобороны открыло проект о первых днях Великой Отечественной

Минобороны открыло проект о первых днях Великой Отечественной - РИА Новости, 21.06.2025

Минобороны открыло проект о первых днях Великой Отечественной

Минобороны России в преддверии Дня памяти и скорби открыло новый мультимедийный проект "В вечном огне нашей памяти", посвящённый первым дням Великой... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T00:36:00+03:00

2025-06-21T00:36:00+03:00

2025-06-21T00:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сталинград

германия

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобороны России в преддверии Дня памяти и скорби открыло новый мультимедийный проект "В вечном огне нашей памяти", посвящённый первым дням Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве. "Минобороны России запускает новый мультимедийный проект "В вечном огне нашей памяти", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в новом разделе на сайте военного ведомства опубликованы директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, телеграммы, разведсводки, боевые донесения фронтов, личные дела участников кровопролитных боев первых дней войны и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. В разделе можно ознакомиться с телеграммами и донесениями различных округов советской армии об обстановке в первые дни боёв, провокациях фашистов. Также представлены немецкие документы, связанные с пропагандистской подготовкой, в ходе которой советских солдат представляли как "азиатских варваров", не знающих пощады, жестоких и беспощадных. Представленные документы также показывают, насколько внезапно начались бои. Тем не менее подавляющее большинство приграничных частей Красной Армии оказали ожесточенное сопротивление нацистским захватчикам и нередко переходили от обороны к активным наступательным действиям, таким образом срывая немецкие планы "молниеносной войны", подчеркнули в Минобороны РФ. В опубликованных документах засвидетельствованы попытки противника, в частности, его танковых дивизий, действовать по принципам блицкрига. "Опыт первых дней войны в итоге сыграл ключевую роль в дальнейшем развитии противотанковой борьбы, которая достигла своего расцвета уже в битве под Сталинградом и на Курской дуге. Этот опыт оперативно обобщался в выпускаемых Генштабом РККА инструкциях и наставлениях", - рассказали в ведомстве. Кроме того, на портале можно найти свидетельства героизма и самоотверженности пограничников и красноармейцев, сыгравших ключевую роль в срыве планов нацистской Германии о молниеносном разгроме Советского Союза. Об этом свидетельствуют рассекреченные наградные листы на героев первых дней войны, опубликованные в новом разделе. "Первые дни Великой Отечественной войны стали настоящим испытанием на стойкость для Красной Армии. Солдаты и командиры вне зависимости от званий проявили невиданную стойкость, мужество, самоотверженность, встретив внезапный и стремительный удар противника упорным сопротивлением", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

https://ria.ru/20250429/kapitulyatsiya-2014017056.html

сталинград

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сталинград, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество, 80-летие победы в великой отечественной войне