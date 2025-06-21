Минобороны открыло проект о первых днях Великой Отечественной
Минобороны открыло проект В вечном огне нашей памяти о начале ВОВ
Великая Отечественная война. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобороны России в преддверии Дня памяти и скорби открыло новый мультимедийный проект "В вечном огне нашей памяти", посвящённый первым дням Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве.
"Минобороны России запускает новый мультимедийный проект "В вечном огне нашей памяти", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в новом разделе на сайте военного ведомства опубликованы директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, телеграммы, разведсводки, боевые донесения фронтов, личные дела участников кровопролитных боев первых дней войны и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. В разделе можно ознакомиться с телеграммами и донесениями различных округов советской армии об обстановке в первые дни боёв, провокациях фашистов. Также представлены немецкие документы, связанные с пропагандистской подготовкой, в ходе которой советских солдат представляли как "азиатских варваров", не знающих пощады, жестоких и беспощадных.
Представленные документы также показывают, насколько внезапно начались бои. Тем не менее подавляющее большинство приграничных частей Красной Армии оказали ожесточенное сопротивление нацистским захватчикам и нередко переходили от обороны к активным наступательным действиям, таким образом срывая немецкие планы "молниеносной войны", подчеркнули в Минобороны РФ.
В опубликованных документах засвидетельствованы попытки противника, в частности, его танковых дивизий, действовать по принципам блицкрига.
"Опыт первых дней войны в итоге сыграл ключевую роль в дальнейшем развитии противотанковой борьбы, которая достигла своего расцвета уже в битве под Сталинградом и на Курской дуге. Этот опыт оперативно обобщался в выпускаемых Генштабом РККА инструкциях и наставлениях", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, на портале можно найти свидетельства героизма и самоотверженности пограничников и красноармейцев, сыгравших ключевую роль в срыве планов нацистской Германии о молниеносном разгроме Советского Союза. Об этом свидетельствуют рассекреченные наградные листы на героев первых дней войны, опубликованные в новом разделе. "Первые дни Великой Отечественной войны стали настоящим испытанием на стойкость для Красной Армии. Солдаты и командиры вне зависимости от званий проявили невиданную стойкость, мужество, самоотверженность, встретив внезапный и стремительный удар противника упорным сопротивлением", - добавили в Минобороны РФ.