Рейтинг@Mail.ru
Минобороны открыло проект о первых днях Великой Отечественной - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:36 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/minoborony-2024424979.html
Минобороны открыло проект о первых днях Великой Отечественной
Минобороны открыло проект о первых днях Великой Отечественной - РИА Новости, 21.06.2025
Минобороны открыло проект о первых днях Великой Отечественной
Минобороны России в преддверии Дня памяти и скорби открыло новый мультимедийный проект "В вечном огне нашей памяти", посвящённый первым дням Великой... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T00:36:00+03:00
2025-06-21T00:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сталинград
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97065/71/970657145_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_22e0df050adb530017d30180fabb0e9c.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобороны России в преддверии Дня памяти и скорби открыло новый мультимедийный проект "В вечном огне нашей памяти", посвящённый первым дням Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве. "Минобороны России запускает новый мультимедийный проект "В вечном огне нашей памяти", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в новом разделе на сайте военного ведомства опубликованы директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, телеграммы, разведсводки, боевые донесения фронтов, личные дела участников кровопролитных боев первых дней войны и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. В разделе можно ознакомиться с телеграммами и донесениями различных округов советской армии об обстановке в первые дни боёв, провокациях фашистов. Также представлены немецкие документы, связанные с пропагандистской подготовкой, в ходе которой советских солдат представляли как "азиатских варваров", не знающих пощады, жестоких и беспощадных. Представленные документы также показывают, насколько внезапно начались бои. Тем не менее подавляющее большинство приграничных частей Красной Армии оказали ожесточенное сопротивление нацистским захватчикам и нередко переходили от обороны к активным наступательным действиям, таким образом срывая немецкие планы "молниеносной войны", подчеркнули в Минобороны РФ. В опубликованных документах засвидетельствованы попытки противника, в частности, его танковых дивизий, действовать по принципам блицкрига. "Опыт первых дней войны в итоге сыграл ключевую роль в дальнейшем развитии противотанковой борьбы, которая достигла своего расцвета уже в битве под Сталинградом и на Курской дуге. Этот опыт оперативно обобщался в выпускаемых Генштабом РККА инструкциях и наставлениях", - рассказали в ведомстве. Кроме того, на портале можно найти свидетельства героизма и самоотверженности пограничников и красноармейцев, сыгравших ключевую роль в срыве планов нацистской Германии о молниеносном разгроме Советского Союза. Об этом свидетельствуют рассекреченные наградные листы на героев первых дней войны, опубликованные в новом разделе. "Первые дни Великой Отечественной войны стали настоящим испытанием на стойкость для Красной Армии. Солдаты и командиры вне зависимости от званий проявили невиданную стойкость, мужество, самоотверженность, встретив внезапный и стремительный удар противника упорным сопротивлением", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html
https://ria.ru/20250429/kapitulyatsiya-2014017056.html
сталинград
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97065/71/970657145_225:0:2842:1963_1920x0_80_0_0_8fbd65157373ebde54be532b4fbb5152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сталинград, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сталинград, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Минобороны открыло проект о первых днях Великой Отечественной

Минобороны открыло проект В вечном огне нашей памяти о начале ВОВ

© РИА Новости / Ф. Левшин | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Ф. Левшин
Перейти в медиабанк
Великая Отечественная война. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобороны России в преддверии Дня памяти и скорби открыло новый мультимедийный проект "В вечном огне нашей памяти", посвящённый первым дням Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве.
"Минобороны России запускает новый мультимедийный проект "В вечном огне нашей памяти", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ", - говорится в сообщении.
Боец держит флаг над освобожденным городом - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Минобороны опубликовало документы о вкладе республик СССР в Победу
31 января, 00:14
Уточняется, что в новом разделе на сайте военного ведомства опубликованы директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, телеграммы, разведсводки, боевые донесения фронтов, личные дела участников кровопролитных боев первых дней войны и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. В разделе можно ознакомиться с телеграммами и донесениями различных округов советской армии об обстановке в первые дни боёв, провокациях фашистов. Также представлены немецкие документы, связанные с пропагандистской подготовкой, в ходе которой советских солдат представляли как "азиатских варваров", не знающих пощады, жестоких и беспощадных.
Представленные документы также показывают, насколько внезапно начались бои. Тем не менее подавляющее большинство приграничных частей Красной Армии оказали ожесточенное сопротивление нацистским захватчикам и нередко переходили от обороны к активным наступательным действиям, таким образом срывая немецкие планы "молниеносной войны", подчеркнули в Минобороны РФ.
В опубликованных документах засвидетельствованы попытки противника, в частности, его танковых дивизий, действовать по принципам блицкрига.
"Опыт первых дней войны в итоге сыграл ключевую роль в дальнейшем развитии противотанковой борьбы, которая достигла своего расцвета уже в битве под Сталинградом и на Курской дуге. Этот опыт оперативно обобщался в выпускаемых Генштабом РККА инструкциях и наставлениях", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, на портале можно найти свидетельства героизма и самоотверженности пограничников и красноармейцев, сыгравших ключевую роль в срыве планов нацистской Германии о молниеносном разгроме Советского Союза. Об этом свидетельствуют рассекреченные наградные листы на героев первых дней войны, опубликованные в новом разделе. "Первые дни Великой Отечественной войны стали настоящим испытанием на стойкость для Красной Армии. Солдаты и командиры вне зависимости от званий проявили невиданную стойкость, мужество, самоотверженность, встретив внезапный и стремительный удар противника упорным сопротивлением", - добавили в Минобороны РФ.
Открытие выставки Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Москве представили подлинник акта о капитуляции нацистской Германии
29 апреля, 12:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСталинградГерманияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала