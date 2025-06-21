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Россия жестко отвечает на западные выпады в АТЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:43 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/mid-2024493422.html
Россия жестко отвечает на западные выпады в АТЭС, заявили в МИД
Россия жестко отвечает на западные выпады в АТЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 21.06.2025
Россия жестко отвечает на западные выпады в АТЭС, заявили в МИД
Россия жестко и справедливо отвечает на выпады коллективного Запада в рамках Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), раскрывая суть геополитических... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:43:00+03:00
2025-06-21T13:43:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россия жестко и справедливо отвечает на выпады коллективного Запада в рамках Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), раскрывая суть геополитических событий, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В интервью на полях ПМЭФ он отметил, что представленные в АТЭС Австралия, Канада и Новая Зеландия требуют осуждения России, на что действующее южнокорейское председательство не хотело бы идти по практическим соображениям, понимая возможные последствия. "Иногда эту тройку поддерживают японцы, которые периодически озвучивают свои геополитические заявления. Мы даем жесткую и справедливую отповедь, называем вещи своими именами, раскрываем суть происходящих событий, связанных с геополитикой и обусловленных попытками Запада сохранить свое собственное доминирование. Это быстро остужает горячие головы", - сказал агентству дипломат. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250309/rossija-2003891011.html
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россия, австралия, канада, большая двадцатка, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Австралия, Канада, Большая двадцатка, В мире
Россия жестко отвечает на западные выпады в АТЭС, заявили в МИД

Посол МИД Бердыев: РФ жестко и справедливо отвечает на западные выпады в АТЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россия жестко и справедливо отвечает на выпады коллективного Запада в рамках Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), раскрывая суть геополитических событий, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В интервью на полях ПМЭФ он отметил, что представленные в АТЭС Австралия, Канада и Новая Зеландия требуют осуждения России, на что действующее южнокорейское председательство не хотело бы идти по практическим соображениям, понимая возможные последствия.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Бердыев рассказал о результатах работы с АТЭС
9 марта, 10:09
"Иногда эту тройку поддерживают японцы, которые периодически озвучивают свои геополитические заявления. Мы даем жесткую и справедливую отповедь, называем вещи своими именами, раскрываем суть происходящих событий, связанных с геополитикой и обусловленных попытками Запада сохранить свое собственное доминирование. Это быстро остужает горячие головы", - сказал агентству дипломат.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Марат Бердыев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Бердыев оценил встречу АТЭС в Южной Корее
9 марта, 10:15
 
ПМЭФ-2025РоссияАвстралияКанадаБольшая двадцаткаВ мире
 
 
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