https://ria.ru/20250621/mid-2024493422.html

Россия жестко отвечает на западные выпады в АТЭС, заявили в МИД

Россия жестко отвечает на западные выпады в АТЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 21.06.2025

Россия жестко отвечает на западные выпады в АТЭС, заявили в МИД

Россия жестко и справедливо отвечает на выпады коллективного Запада в рамках Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), раскрывая суть геополитических... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:43:00+03:00

2025-06-21T13:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россия жестко и справедливо отвечает на выпады коллективного Запада в рамках Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), раскрывая суть геополитических событий, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В интервью на полях ПМЭФ он отметил, что представленные в АТЭС Австралия, Канада и Новая Зеландия требуют осуждения России, на что действующее южнокорейское председательство не хотело бы идти по практическим соображениям, понимая возможные последствия. "Иногда эту тройку поддерживают японцы, которые периодически озвучивают свои геополитические заявления. Мы даем жесткую и справедливую отповедь, называем вещи своими именами, раскрываем суть происходящих событий, связанных с геополитикой и обусловленных попытками Запада сохранить свое собственное доминирование. Это быстро остужает горячие головы", - сказал агентству дипломат. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250309/rossija-2003891011.html

https://ria.ru/20250309/rossija-2003891962.html

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россия, австралия, канада, большая двадцатка, в мире