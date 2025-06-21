https://ria.ru/20250621/mid-2024457482.html

В МИД прокомментировали законопроект в США о 500-процентных пошлинах

В МИД прокомментировали законопроект в США о 500-процентных пошлинах - РИА Новости, 21.06.2025

В МИД прокомментировали законопроект в США о 500-процентных пошлинах

Американский законопроект о пошлинах на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, не заставит их отказаться от торговых контактов с Москвой, заявил... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:10:00+03:00

2025-06-21T10:10:00+03:00

2025-06-21T15:53:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Американский законопроект о пошлинах на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, не заставит их отказаться от торговых контактов с Москвой, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Александр Панкин."Я знаю, что такой законопроект есть и якобы имеется широкая поддержка — более двух третей (сенаторов. — Прим. ред.). В самих США есть соответствующие процедуры для того, чтобы такие законопроекты проходили и могли вступать в силу. Это очень жесткий проект. Если эффект рассчитан на то, чтобы все прекратили с Россией торговать, то вряд ли это наступит, потому что это невыгодно — нефтяному рынку прежде всего", — сказал он на полях ПМЭФ.Дипломат подчеркнул, что даже в Белом доме высказывались опасения о серьезном обратном эффекте для США и мирового рынка в случае принятия законопроекта.Резонансная инициативаВ начале апреля в сенат США внесли проект известного антироссийской риторикой Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.Документ предлагает:В начале июня глава Белого дома Дональд Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях против Москвы будет принимать лично.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250617/administratsija-2023324466.html

https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html

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россия, сша, в мире, александр панкин, дональд трамп, экономика