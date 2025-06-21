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В МИД прокомментировали законопроект в США о 500-процентных пошлинах - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:10 21.06.2025 (обновлено: 15:53 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/mid-2024457482.html
В МИД прокомментировали законопроект в США о 500-процентных пошлинах
В МИД прокомментировали законопроект в США о 500-процентных пошлинах - РИА Новости, 21.06.2025
В МИД прокомментировали законопроект в США о 500-процентных пошлинах
Американский законопроект о пошлинах на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, не заставит их отказаться от торговых контактов с Москвой, заявил... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:10:00+03:00
2025-06-21T15:53:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Американский законопроект о пошлинах на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, не заставит их отказаться от торговых контактов с Москвой, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Александр Панкин."Я знаю, что такой законопроект есть и якобы имеется широкая поддержка — более двух третей (сенаторов. — Прим. ред.). В самих США есть соответствующие процедуры для того, чтобы такие законопроекты проходили и могли вступать в силу. Это очень жесткий проект. Если эффект рассчитан на то, чтобы все прекратили с Россией торговать, то вряд ли это наступит, потому что это невыгодно — нефтяному рынку прежде всего", — сказал он на полях ПМЭФ.Дипломат подчеркнул, что даже в Белом доме высказывались опасения о серьезном обратном эффекте для США и мирового рынка в случае принятия законопроекта.Резонансная инициативаВ начале апреля в сенат США внесли проект известного антироссийской риторикой Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.Документ предлагает:В начале июня глава Белого дома Дональд Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях против Москвы будет принимать лично.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250617/administratsija-2023324466.html
https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html
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россия, сша, в мире, александр панкин, дональд трамп, экономика
Россия, США, В мире, ПМЭФ-2025, Александр Панкин, Дональд Трамп, Экономика
В МИД прокомментировали законопроект в США о 500-процентных пошлинах

МИД: проект в США о 500-процентных пошлинах не убедит страны не торговать с РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Американский законопроект о пошлинах на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, не заставит их отказаться от торговых контактов с Москвой, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Александр Панкин.
"Я знаю, что такой законопроект есть и якобы имеется широкая поддержка — более двух третей (сенаторов. — Прим. ред.). В самих США есть соответствующие процедуры для того, чтобы такие законопроекты проходили и могли вступать в силу. Это очень жесткий проект. Если эффект рассчитан на то, чтобы все прекратили с Россией торговать, то вряд ли это наступит, потому что это невыгодно — нефтяному рынку прежде всего", — сказал он на полях ПМЭФ.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
США прекратили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters
17 июня, 14:01
Дипломат подчеркнул, что даже в Белом доме высказывались опасения о серьезном обратном эффекте для США и мирового рынка в случае принятия законопроекта.

Резонансная инициатива

В начале апреля в сенат США внесли проект известного антироссийской риторикой Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России
11 июня, 22:24
Документ предлагает:
  • ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран;
  • запретить американцам участвовать в операциях по покупке российских долговых бумаг.
В начале июня глава Белого дома Дональд Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях против Москвы будет принимать лично.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Трамп посоветовал Грэму* быть аккуратнее с высказываниями в поддержку Киева
20 июня, 23:32
 
ПМЭФ-2025РоссияСШАВ миреАлександр ПанкинДональд ТрампЭкономика
 
 
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