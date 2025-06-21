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Медведев назвал ядерную программу Ирана вопросом выживания страны - РИА Новости, 21.06.2025
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18:41 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/medvedev-2024531633.html
Медведев назвал ядерную программу Ирана вопросом выживания страны
Медведев назвал ядерную программу Ирана вопросом выживания страны - РИА Новости, 21.06.2025
Медведев назвал ядерную программу Ирана вопросом выживания страны
Иран видит свое выживание в собственной ядерной программе и ни под какими ударами не откажется от нее, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T18:41:00+03:00
2025-06-21T18:41:00+03:00
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дмитрий медведев
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иран видит свое выживание в собственной ядерной программе и ни под какими ударами не откажется от нее, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в новой записи на странице в соцсети "Вконтакте" выдвинул предложение: и Иран, и Израиль могли бы вместе отказаться от своих ядерных программ. В то же время зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что страны этого не сделают. "Никакие удары тут не помогут - 100%. Тегеран видит свое выживание в ядерной программе. И он продолжит ее во что бы то ни стало", - полагает Медведев.
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иран, россия, израиль, дмитрий медведев, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие
Иран, Россия, Израиль, Дмитрий Медведев, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие
Медведев назвал ядерную программу Ирана вопросом выживания страны

Медведев: Иран видит свое выживание в ядерной программе и не откажется от нее

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иран видит свое выживание в собственной ядерной программе и ни под какими ударами не откажется от нее, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в новой записи на странице в соцсети "Вконтакте" выдвинул предложение: и Иран, и Израиль могли бы вместе отказаться от своих ядерных программ. В то же время зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что страны этого не сделают.
"Никакие удары тут не помогут - 100%. Тегеран видит свое выживание в ядерной программе. И он продолжит ее во что бы то ни стало", - полагает Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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ИранРоссияИзраильДмитрий МедведевВ миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружие
 
 
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