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Медведев назвал ядерную программу Ирана вопросом выживания страны
Медведев назвал ядерную программу Ирана вопросом выживания страны - РИА Новости, 21.06.2025
Медведев назвал ядерную программу Ирана вопросом выживания страны
Иран видит свое выживание в собственной ядерной программе и ни под какими ударами не откажется от нее, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T18:41:00+03:00
2025-06-21T18:41:00+03:00
2025-06-21T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иран видит свое выживание в собственной ядерной программе и ни под какими ударами не откажется от нее, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в новой записи на странице в соцсети "Вконтакте" выдвинул предложение: и Иран, и Израиль могли бы вместе отказаться от своих ядерных программ. В то же время зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что страны этого не сделают. "Никакие удары тут не помогут - 100%. Тегеран видит свое выживание в ядерной программе. И он продолжит ее во что бы то ни стало", - полагает Медведев.
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Иран, Россия, Израиль, Дмитрий Медведев, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие
Медведев назвал ядерную программу Ирана вопросом выживания страны
Медведев: Иран видит свое выживание в ядерной программе и не откажется от нее