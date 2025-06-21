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Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 21.06.2025
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10:46 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/medvedev-2024462741.html
Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана
Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 21.06.2025
Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана
США, Израиль и Иран должны усердно молиться "по священным книгам всех авраамических религий", чтобы ближневосточный конфликт не перерос в глобальный, считает... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:46:00+03:00
2025-06-21T10:46:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США, Израиль и Иран должны усердно молиться "по священным книгам всех авраамических религий", чтобы ближневосточный конфликт не перерос в глобальный, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Есть только одна очевидная опасность – переход ближневосточного конфликта в глобальный, о чём, кстати, постоянно говорит и сам (президент США Дональд - ред.) Трамп. А тут США, Израиль и Иран должны усердно молиться по священным книгам всех авраамических религий", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html
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в мире, сша, израиль, иран, дмитрий медведев
В мире, США, Израиль, Иран, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана

Медведев призвал США, Израиль и Иран молиться, чтобы конфликт не стал глобальным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США, Израиль и Иран должны усердно молиться "по священным книгам всех авраамических религий", чтобы ближневосточный конфликт не перерос в глобальный, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Есть только одна очевидная опасность – переход ближневосточного конфликта в глобальный, о чём, кстати, постоянно говорит и сам (президент США Дональд - ред.) Трамп. А тут США, Израиль и Иран должны усердно молиться по священным книгам всех авраамических религий", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИзраильИранДмитрий Медведев
 
 
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