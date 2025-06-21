https://ria.ru/20250621/medvedev-2024462741.html
Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана
Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 21.06.2025
Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана
США, Израиль и Иран должны усердно молиться "по священным книгам всех авраамических религий", чтобы ближневосточный конфликт не перерос в глобальный, считает... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:46:00+03:00
2025-06-21T10:46:00+03:00
2025-06-21T10:46:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574097646_0:67:2827:1657_1920x0_80_0_0_c61ec64c38290dfd2ce82d828aa38429.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США, Израиль и Иран должны усердно молиться "по священным книгам всех авраамических религий", чтобы ближневосточный конфликт не перерос в глобальный, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Есть только одна очевидная опасность – переход ближневосточного конфликта в глобальный, о чём, кстати, постоянно говорит и сам (президент США Дональд - ред.) Трамп. А тут США, Израиль и Иран должны усердно молиться по священным книгам всех авраамических религий", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574097646_19:0:2748:2047_1920x0_80_0_0_52a191af0fd9dc2939b38edf32c2bd47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, дмитрий медведев
В мире, США, Израиль, Иран, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана
Медведев призвал США, Израиль и Иран молиться, чтобы конфликт не стал глобальным