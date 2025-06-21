https://ria.ru/20250621/medvedev-2024462741.html

Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана

Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 21.06.2025

Медведев рассказал, чем опасен конфликт Израиля и Ирана

США, Израиль и Иран должны усердно молиться "по священным книгам всех авраамических религий", чтобы ближневосточный конфликт не перерос в глобальный, считает... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:46:00+03:00

2025-06-21T10:46:00+03:00

2025-06-21T10:46:00+03:00

в мире

сша

израиль

иран

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США, Израиль и Иран должны усердно молиться "по священным книгам всех авраамических религий", чтобы ближневосточный конфликт не перерос в глобальный, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Есть только одна очевидная опасность – переход ближневосточного конфликта в глобальный, о чём, кстати, постоянно говорит и сам (президент США Дональд - ред.) Трамп. А тут США, Израиль и Иран должны усердно молиться по священным книгам всех авраамических религий", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

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израиль

иран

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, израиль, иран, дмитрий медведев