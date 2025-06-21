https://ria.ru/20250621/medvedev--2024457748.html
Медведев высказался о возможных попытках Украины применить грязную бомбу
Медведев высказался о возможных попытках Украины применить грязную бомбу - РИА Новости, 21.06.2025
Медведев высказался о возможных попытках Украины применить грязную бомбу
Возможные попытки Украины создать и применить "грязную бомбу" стали бы опасной провокацией, на которую РФ пришлось бы ответить соразмерно, заявил... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:14:00+03:00
2025-06-21T10:14:00+03:00
2025-06-21T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий медведев
владимир путин
киев
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018096806_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_6bc6a1fcb1ecdb6df6dfc458973cc418.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Возможные попытки Украины создать и применить "грязную бомбу" стали бы опасной провокацией, на которую РФ пришлось бы ответить соразмерно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент (РФ Владимир Путин - прим.). Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу заявил, что ответ России на возможное использование "грязной бомбы" со стороны Киева будет катастрофическим для Украины. Путин выразил надежду, что ВСУ никогда не решатся на использование "грязной бомбы".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024457897.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018096806_197:0:2520:1742_1920x0_80_0_0_3dd5db050a68a0ff97fe3d56dc8140a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий медведев, владимир путин, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
Медведев высказался о возможных попытках Украины применить грязную бомбу
Медведев: РФ соразмерно ответит на возможные провокации Киева с грязной бомбой