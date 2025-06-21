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Медведев высказался о возможных попытках Украины применить грязную бомбу - РИА Новости, 21.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 21.06.2025 (обновлено: 10:24 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/medvedev--2024457748.html
Медведев высказался о возможных попытках Украины применить грязную бомбу
Медведев высказался о возможных попытках Украины применить грязную бомбу - РИА Новости, 21.06.2025
Медведев высказался о возможных попытках Украины применить грязную бомбу
Возможные попытки Украины создать и применить "грязную бомбу" стали бы опасной провокацией, на которую РФ пришлось бы ответить соразмерно, заявил... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:14:00+03:00
2025-06-21T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий медведев
владимир путин
киев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Возможные попытки Украины создать и применить "грязную бомбу" стали бы опасной провокацией, на которую РФ пришлось бы ответить соразмерно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.&quot;Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент (РФ Владимир Путин - прим.). Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно&quot;, - написал Медведев в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу заявил, что ответ России на возможное использование "грязной бомбы" со стороны Киева будет катастрофическим для Украины. Путин выразил надежду, что ВСУ никогда не решатся на использование "грязной бомбы".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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украина, россия, дмитрий медведев, владимир путин, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
Медведев высказался о возможных попытках Украины применить грязную бомбу

Медведев: РФ соразмерно ответит на возможные провокации Киева с грязной бомбой

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Возможные попытки Украины создать и применить "грязную бомбу" стали бы опасной провокацией, на которую РФ пришлось бы ответить соразмерно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«

"Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент (РФ Владимир Путин - прим.). Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу заявил, что ответ России на возможное использование "грязной бомбы" со стороны Киева будет катастрофическим для Украины. Путин выразил надежду, что ВСУ никогда не решатся на использование "грязной бомбы".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Медведев дал совет Киеву из-за возможных провокаций с "грязной бомбой"
Вчера, 10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинКиевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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