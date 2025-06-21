https://ria.ru/20250621/meditsina-2024549851.html

ИИ не будет принимать решения в медицине, считает ректор Сеченовки

ИИ не будет принимать решения в медицине, считает ректор Сеченовки - РИА Новости, 21.06.2025

ИИ не будет принимать решения в медицине, считает ректор Сеченовки

Искусственный интеллект никогда не будет принимать решение в медицине, этим будет заниматься только врач, такое мнение высказал РИА Новости на полях ПМЭФ ректор РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T23:56:00+03:00

2025-06-21T23:56:00+03:00

2025-06-21T23:56:00+03:00

общество

петр глыбочко

здоровье - общество

россия

ии

искусственный интеллект (ии)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021410438_6:0:1371:768_1920x0_80_0_0_88975536ea9f00df3e05f7382d5a7cbc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не будет принимать решение в медицине, этим будет заниматься только врач, такое мнение высказал РИА Новости на полях ПМЭФ ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Ректор отметил, что в здравоохранении сегодня происходит цифровая трансформация. Он также добавил, что в систему здравоохранения активно входит искусственный интеллект, поэтому будущего врача необходимо подготовить, чтобы он понимал, как им владеть. "И самое главное, наверное, научить, чтобы будущий врач понимал, что искусственный интеллект не может быть над врачом. Все-таки основным человеком, который принимает решение, будет врач, а искусственный интеллект – это будет помощник", - сказал он. Также ректор добавил, что в ближайшее время в здравоохранение будет внедряться все больше роботических технологий, труд врача облегчит цифровизация. "Нам необходимо готовить будущего врача сегодня с опережением минимум на 5 лет вперед. Не по старым технологиям и не по старым программам. Сегодня мы для себя нашли решение, что через научно-технологическое развитие университета у нас студенты получают другие знания, умения, навыки, которые им пригодятся в будущем", - отметил он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, петр глыбочко, здоровье - общество, россия, ии, искусственный интеллект (ии), технологии