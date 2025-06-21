https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540787.html

Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский

Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский - РИА Новости, 21.06.2025

Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский

Учебники, которые сегодня в ходу на Украине - это идеологическая литература, которая с "младых ногтей" воспитывает в ее гражданах ненависть, но рано или поздно... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T21:04:00+03:00

2025-06-21T21:04:00+03:00

2025-06-21T21:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Учебники, которые сегодня в ходу на Украине - это идеологическая литература, которая с "младых ногтей" воспитывает в ее гражданах ненависть, но рано или поздно это обязательно закончится, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. "Принципиальное отличие наших учебников, конечно в первую очередь от этой "помойки", которая на Украине, это то, что у них нельзя назвать учебной литературой, это идеологическая литература. Там "красных кхмеров" можно воспитывать по этой литературе, а здоровых людей нельзя", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.Он также отметил, что Украина плодит "подделки" и" идеологические листки". "С младых ногтей, с детей, они закладывают ненависть к русскому народу и к России. Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть. Но так не может быть вечно. Это обязательно закончится рано или поздно, и авторы их канут в небытие, потому что люди лучше, чем о них думают", - добавил Мединский.

https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540164.html

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