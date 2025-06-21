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Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский - РИА Новости, 21.06.2025
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21:04 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540787.html
Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский
Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский - РИА Новости, 21.06.2025
Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский
Учебники, которые сегодня в ходу на Украине - это идеологическая литература, которая с "младых ногтей" воспитывает в ее гражданах ненависть, но рано или поздно... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T21:04:00+03:00
2025-06-21T21:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Учебники, которые сегодня в ходу на Украине - это идеологическая литература, которая с "младых ногтей" воспитывает в ее гражданах ненависть, но рано или поздно это обязательно закончится, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. &quot;Принципиальное отличие наших учебников, конечно в первую очередь от этой &quot;помойки&quot;, которая на Украине, это то, что у них нельзя назвать учебной литературой, это идеологическая литература. Там &quot;красных кхмеров&quot; можно воспитывать по этой литературе, а здоровых людей нельзя&quot;, - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта &quot;Новый мир&quot;, кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.Он также отметил, что Украина плодит "подделки" и" идеологические листки". "С младых ногтей, с детей, они закладывают ненависть к русскому народу и к России. Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть. Но так не может быть вечно. Это обязательно закончится рано или поздно, и авторы их канут в небытие, потому что люди лучше, чем о них думают", - добавил Мединский.
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общество, украина, владимир мединский, россия, образование, образование - общество, в мире, история, создание в россии нового учебника по истории
Общество, Украина, Владимир Мединский, Россия, Образование, Образование - Общество, В мире, история, Создание в России нового учебника по истории
Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский

Мединский назвал украинские учебники идеологической литературой

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Учебники, которые сегодня в ходу на Украине - это идеологическая литература, которая с "младых ногтей" воспитывает в ее гражданах ненависть, но рано или поздно это обязательно закончится, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
«

"Принципиальное отличие наших учебников, конечно в первую очередь от этой "помойки", которая на Украине, это то, что у них нельзя назвать учебной литературой, это идеологическая литература. Там "красных кхмеров" можно воспитывать по этой литературе, а здоровых людей нельзя", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.

Он также отметил, что Украина плодит "подделки" и" идеологические листки".
"С младых ногтей, с детей, они закладывают ненависть к русскому народу и к России. Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть. Но так не может быть вечно. Это обязательно закончится рано или поздно, и авторы их канут в небытие, потому что люди лучше, чем о них думают", - добавил Мединский.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории
Вчера, 20:56
 
ОбществоУкраинаВладимир МединскийРоссияОбразованиеОбразование - ОбществоВ миреисторияСоздание в России нового учебника по истории
 
 
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