https://ria.ru/20250621/medinskij-2024541555.html
Мединский рассказал о плюсах единого учебника истории
Мединский рассказал о плюсах единого учебника истории - РИА Новости, 21.06.2025
Мединский рассказал о плюсах единого учебника истории
Помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о том, как быстро события 2025 года найдут отражение в новом учебнике истории, отметил, что такая актуализация РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T21:14:00+03:00
2025-06-21T21:14:00+03:00
2025-06-21T21:14:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о том, как быстро события 2025 года найдут отражение в новом учебнике истории, отметил, что такая актуализация - это всегда сложный вопрос, назвав при этом в числе плюсов единого учебника то, что это - живой и развивающийся организм. "Такая актуализация — это всегда сложный вопрос. Потому что не хочется выступать на поле предмета "Разговоры о важном". Понимаете? Это... Это другая дисциплина", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive. При подготовке последних глав учебника авторы вспомнили в том числе предысторию, не концентрировались только на событиях 2022 года, а вспомнили, что было раньше, отметил он. "Понимаете, учебник можно начать, но закончить его невозможно... Потому что это живой развивающийся организм, и в этом колоссальный плюс единого учебника", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996297750.html
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общество, россия, владимир мединский
Общество, Россия, Владимир Мединский
Мединский рассказал о плюсах единого учебника истории
Мединский о новом учебнике истории: это живой и развивающийся организм
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о том, как быстро события 2025 года найдут отражение в новом учебнике истории, отметил, что такая актуализация - это всегда сложный вопрос, назвав при этом в числе плюсов единого учебника то, что это - живой и развивающийся организм.
"Такая актуализация — это всегда сложный вопрос. Потому что не хочется выступать на поле предмета "Разговоры о важном". Понимаете? Это... Это другая дисциплина", - сказал Мединский
в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.
При подготовке последних глав учебника авторы вспомнили в том числе предысторию, не концентрировались только на событиях 2022 года, а вспомнили, что было раньше, отметил он.
"Понимаете, учебник можно начать, но закончить его невозможно... Потому что это живой развивающийся организм, и в этом колоссальный плюс единого учебника", - добавил Мединский.