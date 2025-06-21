https://ria.ru/20250621/medinskij-2024540934.html
Мединский заявил об изменении мирового порядка
Мединский заявил об изменении мирового порядка - РИА Новости, 21.06.2025
Мединский заявил об изменении мирового порядка
Мировой порядок, определенный на долгие десятилетия в 1945 году, меняется, это время перемен и в этом смысле все мы прямо сейчас "живем в учебнике истории",... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T21:07:00+03:00
2025-06-21T21:07:00+03:00
2025-06-21T21:07:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мировой порядок, определенный на долгие десятилетия в 1945 году, меняется, это время перемен и в этом смысле все мы прямо сейчас "живем в учебнике истории", считает помощник президента РФ Владимир Мединский. "Мы с вами живем прямо в учебнике истории, прямо вот там. Время перемен. И очевидно, что мировой порядок, который был определён на долгие десятилетия в 45-м году, меняется", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive. Он отметил, что авторам нового учебника истории еще предстоит проанализировать происходящие сейчас изменения. "Посмотрите, как изменилась риторика не только главы государства, даже риторика дипломатов. Надо посмотреть, надо посмотреть и я думаю со временем мы, либо авторы следующих учебников обязательно это проанализируют", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540164.html
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общество, россия, владимир мединский
Общество, Россия, Владимир Мединский
Мединский заявил об изменении мирового порядка
Мединский: мы живем в учебнике истории, это время перемен