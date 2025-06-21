https://ria.ru/20250621/medinskij-2024540934.html

Мединский заявил об изменении мирового порядка

Мединский заявил об изменении мирового порядка - РИА Новости, 21.06.2025

Мединский заявил об изменении мирового порядка

Мировой порядок, определенный на долгие десятилетия в 1945 году, меняется, это время перемен и в этом смысле все мы прямо сейчас "живем в учебнике истории",... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T21:07:00+03:00

2025-06-21T21:07:00+03:00

2025-06-21T21:07:00+03:00

общество

россия

владимир мединский

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мировой порядок, определенный на долгие десятилетия в 1945 году, меняется, это время перемен и в этом смысле все мы прямо сейчас "живем в учебнике истории", считает помощник президента РФ Владимир Мединский. "Мы с вами живем прямо в учебнике истории, прямо вот там. Время перемен. И очевидно, что мировой порядок, который был определён на долгие десятилетия в 45-м году, меняется", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive. Он отметил, что авторам нового учебника истории еще предстоит проанализировать происходящие сейчас изменения. "Посмотрите, как изменилась риторика не только главы государства, даже риторика дипломатов. Надо посмотреть, надо посмотреть и я думаю со временем мы, либо авторы следующих учебников обязательно это проанализируют", - добавил Мединский.

https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540164.html

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общество, россия, владимир мединский