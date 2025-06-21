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Историк должен быть объективным, заявил Мединский
Историк должен быть объективным, заявил Мединский - РИА Новости, 21.06.2025
Историк должен быть объективным, заявил Мединский
Историк должен стараться быть объективным, какие бы он ни разделял личные позиции, и не должен лжесвидетельствовать, сказал помощник президента России, глава... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T21:02:00+03:00
2025-06-21T21:02:00+03:00
2025-06-21T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Историк должен стараться быть объективным, какие бы он ни разделял личные позиции, и не должен лжесвидетельствовать, сказал помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "Надо исходить из того, что историк должен быть объективным, не лжесвидетельствовать", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры которого показаны в эфире телеканала СоловьевLive. В этом контексте помощник президента привел известную фразу: "Платон мне друг, но истина дороже". "И какие бы он, собственно, все живые люди, но какие бы он ни разделял личные позиции, стараться быть объективным", - добавил Мединский.
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россия, украина, владимир мединский, общество
Россия, Украина, Владимир Мединский, Общество
Историк должен быть объективным, заявил Мединский
Мединский: историк должен быть объективным и не лжесвидетельствовать