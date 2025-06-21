https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024538988.html

Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы

Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы - РИА Новости, 21.06.2025

Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы

Среди помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 человек в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:34:00+03:00

2025-06-21T20:34:00+03:00

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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Среди помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 человек в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. "В основном это иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе", - сообщила Эйсмонт. Тихановский - супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, был осужден на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.

https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024502109.html

белоруссия

япония

польша

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в мире, белоруссия, япония, польша, сергей тихановский, александр лукашенко, светлана тихановская