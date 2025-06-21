https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024538988.html
Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы
Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы - РИА Новости, 21.06.2025
Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы
Среди помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 человек в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T20:34:00+03:00
2025-06-21T20:34:00+03:00
2025-06-21T20:40:00+03:00
в мире
белоруссия
япония
польша
сергей тихановский
александр лукашенко
светлана тихановская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Среди помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 человек в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. "В основном это иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе", - сообщила Эйсмонт. Тихановский - супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, был осужден на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.
https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024502109.html
белоруссия
япония
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, япония, польша, сергей тихановский, александр лукашенко, светлана тихановская
В мире, Белоруссия, Япония, Польша, Сергей Тихановский, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы
Эйсмонт: среди помилованных Лукашенко в основном иностранцы, но есть и белорусы