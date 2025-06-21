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Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы - РИА Новости, 21.06.2025
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20:34 21.06.2025 (обновлено: 20:40 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024538988.html
Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы
Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы - РИА Новости, 21.06.2025
Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы
Среди помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 человек в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T20:34:00+03:00
2025-06-21T20:40:00+03:00
в мире
белоруссия
япония
польша
сергей тихановский
александр лукашенко
светлана тихановская
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Среди помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 человек в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. "В основном это иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе", - сообщила Эйсмонт. Тихановский - супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, был осужден на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.
https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024502109.html
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в мире, белоруссия, япония, польша, сергей тихановский, александр лукашенко, светлана тихановская
В мире, Белоруссия, Япония, Польша, Сергей Тихановский, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
Среди помилованных Лукашенко 14 человек в основном иностранцы

Эйсмонт: среди помилованных Лукашенко в основном иностранцы, но есть и белорусы

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Среди помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 человек в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
"В основном это иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе", - сообщила Эйсмонт.
Тихановский - супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, был осужден на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.
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В миреБелоруссияЯпонияПольшаСергей ТихановскийАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
 
 
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