Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных
Лукашенко освободил оппозиционера Тихановского по просьбе Трампа
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе главы США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
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"Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки", — сообщила она.
- Среди помилованных в основном иностранцы: два японца, три гражданина Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.
- В списке есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе Сергей Тихановский.
- Лукашенко решил освободить Тихановского исключительно из гуманных соображений, для воссоединения семьи.
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Другие подробности:
- Тихановский и еще 13 бывших заключенных находятся в Литве, заявил глава МИД республики Кестутис Будрис.
- Среди освобожденных трое граждан Польши, подтвердили в министерстве иностранных дел страны.
- Помилование произошло после встречи Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом, прибывшим в Белоруссию.
- Глава государства и американский чиновник обсудили ситуацию в мире и регионе, а также отношения Минска и Вашингтона.
- Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в Белоруссии за последние годы, в феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь Майк Помпео.
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