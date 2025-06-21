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Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных - РИА Новости, 21.06.2025
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20:07 21.06.2025 (обновлено: 22:16 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024536811.html
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных - РИА Новости, 21.06.2025
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе главы США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера... РИА Новости, 21.06.2025
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МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе главы США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.&quot;Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки&quot;, — сообщила она.Другие подробности:
https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024506294.html
https://ria.ru/20230227/tikhanovskiy-1854673208.html
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сша, в мире, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп, сергей тихановский
США, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Сергей Тихановский
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных

Лукашенко освободил оппозиционера Тихановского по просьбе Трампа

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе главы США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«

"Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки", — сообщила она.

  • Среди помилованных в основном иностранцы: два японца, три гражданина Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.
  • В списке есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе Сергей Тихановский.
  • Лукашенко решил освободить Тихановского исключительно из гуманных соображений, для воссоединения семьи.
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Другие подробности:
  • Тихановский и еще 13 бывших заключенных находятся в Литве, заявил глава МИД республики Кестутис Будрис.
  • Среди освобожденных трое граждан Польши, подтвердили в министерстве иностранных дел страны.
  • Помилование произошло после встречи Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом, прибывшим в Белоруссию.
  • Глава государства и американский чиновник обсудили ситуацию в мире и регионе, а также отношения Минска и Вашингтона.
  • Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в Белоруссии за последние годы, в феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь Майк Помпео.
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СШАВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоДональд ТрампСергей Тихановский
 
 
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