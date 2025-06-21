https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024536811.html

Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных

Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных - РИА Новости, 21.06.2025

Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе главы США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:07:00+03:00

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МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе главы США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт."Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки", — сообщила она.Другие подробности:

https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024506294.html

https://ria.ru/20230227/tikhanovskiy-1854673208.html

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сша, в мире, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп, сергей тихановский