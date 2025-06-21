https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024506294.html

Лукашенко назвал Трампа открытым человеком

Лукашенко назвал Трампа открытым человеком - РИА Новости, 21.06.2025

Лукашенко назвал Трампа открытым человеком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает американского президента Дональда Трампа открытым человеком. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:14:00+03:00

2025-06-21T15:14:00+03:00

2025-06-21T15:14:00+03:00

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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает американского президента Дональда Трампа открытым человеком. Об этом он сказал во время встречи со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, видео встречи показал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". В начале встречи Лукашенко выразил надежду на то, что их беседа с Келлогом будет очень искренней, открытой, в противном случае незачем встречаться. "Вы говорили о том, что нам надо быть открытыми и честными. Я могу заверить – это одно из тех качеств, за которые меня иногда критикуют. Я иногда слишком честен и слишком прозрачен", - сказал Келлог. "Я это знаю. Но у вас президент такой, открытый сейчас", - ответил Лукашенко. В самом начале беседы Келлог сказал также, что Дворец Независимости выглядит лучше, чем гольф-клуб Мар-а-Лаго - частная резиденция Трампа во Флориде. Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, посещающим Белоруссию за последние годы. В феврале 2020 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа, Минск посещал бывший госсекретарь США Майк Помпео.

https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994807548.html

https://ria.ru/20250126/trump-1995542901.html

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в мире, белоруссия, сша, украина, кит келлог, александр лукашенко, дональд трамп