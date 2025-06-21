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Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире - РИА Новости, 21.06.2025
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14:36 21.06.2025 (обновлено: 20:39 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024502109.html
Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире
Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире - РИА Новости, 21.06.2025
Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:36:00+03:00
2025-06-21T20:39:00+03:00
в мире
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кит келлог
александр лукашенко
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения, сообщила пресс-служба президента Белоруссии. "Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций. В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения", - говорится в сообщении. Лукашенко отметил, что приезд Келлога "наделал очень много шума". "Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - сказал глава государства. "Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул белорусский лидер. В свою очередь Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он. В ответ Лукашенко подчеркнул: "Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас". Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, посещающим Белоруссию за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майка Помпео.
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022557487.html
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в мире, белоруссия, сша, украина, кит келлог, александр лукашенко, майк помпео
В мире, Белоруссия, США, Украина, Кит Келлог, Александр Лукашенко, Майк Помпео
Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире

Лукашенко и Келлог обсудили международную проблематику и ситуацию в мире

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со специальным посланником Президента США по Украине Китом Келлогом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со специальным посланником Президента США по Украине Китом Келлогом - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со специальным посланником Президента США по Украине Китом Келлогом
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
"Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций. В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения", - говорится в сообщении.
Спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог выступает на форуме по вопросам евроатлантической безопасности в Брюсселе. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Лукашенко отметил, что приезд Келлога "наделал очень много шума".
"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - сказал глава государства.
"Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул белорусский лидер.
В свою очередь Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.
В ответ Лукашенко подчеркнул: "Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас".
Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, посещающим Белоруссию за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майка Помпео.
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