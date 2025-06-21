https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024502109.html
Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире
Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире - РИА Новости, 21.06.2025
Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:36:00+03:00
2025-06-21T14:36:00+03:00
2025-06-21T20:39:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
украина
кит келлог
александр лукашенко
майк помпео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024530351_101:0:1177:605_1920x0_80_0_0_2c67be208e00e0bfe314d94bf3ceeeef.jpg
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения, сообщила пресс-служба президента Белоруссии. "Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций. В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения", - говорится в сообщении. Лукашенко отметил, что приезд Келлога "наделал очень много шума". "Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - сказал глава государства. "Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул белорусский лидер. В свою очередь Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он. В ответ Лукашенко подчеркнул: "Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас". Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, посещающим Белоруссию за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майка Помпео.
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022557487.html
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995541080.html
белоруссия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024530351_370:0:1177:605_1920x0_80_0_0_54e4d61778d6064c57c0ebbe9579dc7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, украина, кит келлог, александр лукашенко, майк помпео
В мире, Белоруссия, США, Украина, Кит Келлог, Александр Лукашенко, Майк Помпео
Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире
Лукашенко и Келлог обсудили международную проблематику и ситуацию в мире
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
"Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций. В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения", - говорится в сообщении.
Лукашенко
отметил, что приезд Келлога
"наделал очень много шума".
"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью
и Соединенными Штатами Америки", - сказал глава государства.
"Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул белорусский лидер.
В свою очередь Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.
В ответ Лукашенко подчеркнул: "Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас".
Келлог стал самым высокопоставленным представителем США
, посещающим Белоруссию за последние годы. В феврале 2020 года Минск
посещал бывший госсекретарь США Майка Помпео
.