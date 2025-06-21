https://ria.ru/20250621/lgov-2024486572.html

Беспилотники ВСУ атаковали курский Льгов

Беспилотники ВСУ атаковали курский Льгов - РИА Новости, 21.06.2025

Беспилотники ВСУ атаковали курский Льгов

Шесть гаражей, один автомобиль и нежилое помещение повреждены в результате атаки ВСУ на курский Льгов, на месте работают оперативные службы, сообщает врио... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:50:00+03:00

2025-06-21T12:50:00+03:00

2025-06-21T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

льгов

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 21 июн - РИА Новости. Шесть гаражей, один автомобиль и нежилое помещение повреждены в результате атаки ВСУ на курский Льгов, на месте работают оперативные службы, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "ВСУ продолжают свои варварские преступления. Вчера ночью вражеские беспилотники атаковали город Льгов. По предварительной информации, повреждения получили шесть гаражей, один автомобиль, одно нежилое помещение, в одном доме выбито окно", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших нет. "На местах работают оперативные службы. Пожалуйста, в случае обнаружения подозрительных предметов, ни в коем случае не трогайте их — это может быть опасно!" - добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

льгов

курская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины