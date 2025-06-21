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Беспилотники ВСУ атаковали курский Льгов
Беспилотники ВСУ атаковали курский Льгов - РИА Новости, 21.06.2025
Беспилотники ВСУ атаковали курский Льгов
Шесть гаражей, один автомобиль и нежилое помещение повреждены в результате атаки ВСУ на курский Льгов, на месте работают оперативные службы, сообщает врио... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:50:00+03:00
2025-06-21T12:50:00+03:00
2025-06-21T12:50:00+03:00
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КУРСК, 21 июн - РИА Новости. Шесть гаражей, один автомобиль и нежилое помещение повреждены в результате атаки ВСУ на курский Льгов, на месте работают оперативные службы, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "ВСУ продолжают свои варварские преступления. Вчера ночью вражеские беспилотники атаковали город Льгов. По предварительной информации, повреждения получили шесть гаражей, один автомобиль, одно нежилое помещение, в одном доме выбито окно", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших нет. "На местах работают оперативные службы. Пожалуйста, в случае обнаружения подозрительных предметов, ни в коем случае не трогайте их — это может быть опасно!" - добавил врио губернатора региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Беспилотники ВСУ атаковали курский Льгов
Хинштейн: при атаке беспилотников ВСУ во Льгове повредило 6 гаражей и автомобиль