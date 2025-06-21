https://ria.ru/20250621/lechenie-2024455617.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в КБР

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в КБР - РИА Новости, 21.06.2025

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в КБР

Состояние шестерых доставленных в Нижний Новгород из Кабардино-Балкарии пострадавших при взрыве бытового газа тяжелое, все они помещены в реанимацию, четверо... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:48:00+03:00

2025-06-21T09:48:00+03:00

2025-06-21T09:48:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

лескенский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ил-76

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня – РИА Новости. Состояние шестерых доставленных в Нижний Новгород из Кабардино-Балкарии пострадавших при взрыве бытового газа тяжелое, все они помещены в реанимацию, четверо находятся на ИВЛ, сообщили в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ). Шестеро пострадавших при взрыве бытового газа в Республике Кабардино-Балкария поступили в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ 20 июня около 22.00 (совпадает с мск). На самолете Ил-76 МЧС России Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России доставил в Нижний Новгород четверых взрослых и двоих детей. "Все пациенты находятся в тяжёлом состоянии. Ребенок трёх лет находится на аппарате ИВЛ, у него ожоги составляют до 60% поверхности тела. Годовалый малыш получил термический ожог пламенем на площади 25% поверхности тела. Четверо взрослых от 25 до 55 лет - с площадью поражения до 70% поверхности тела, из них трое находятся на ИВЛ. Все шестеро пациентов госпитализированы в реанимационное отделение", - сообщил главный врач Университетской клиники ПИМУ Игорь Арефьев. Ранее прокуратура и следственное управление СК Кабардино-Балкарии сообщали, что в среду в селе Аргудан в Лескенском районе в частном домовладении произошел взрыв газового баллона. По данным СУСК, произошла разгерметизация и воспламенение газового баллона, снятого накануне хозяином домовладения со своей автомашины. В итоге в больницы были доставлены семь человек, в том числе двое детей 2023 и 2024 годов рождения. Специалисты оценивали их состояние как тяжелое и критически тяжелое. Посредством телемедицины было организовано взаимодействие с ведущими федеральными центрами Москвы и Нижнего Новгорода, было принято решение о перевозке шести человек с ожогами высокой степени в Нижний Новгород. Состояние пациента, который остался на лечении в ожоговом отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, оценивается как средней тяжести.

https://ria.ru/20250305/vzryvy-2003144177.html

https://ria.ru/20241025/ballony-1979945960.html

нижний новгород

россия

лескенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, россия, лескенский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ил-76, кабардино-балкарская республика (кбр)