https://ria.ru/20250621/kurily-2024549709.html

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 21.06.2025

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в ночь на воскресенье вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T23:43:00+03:00

2025-06-21T23:43:00+03:00

2025-06-21T23:43:00+03:00

шикотан

тихий океан

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в ночь на воскресенье вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в ночь на 22 июня в Тихом океане. Эпицентр находился в 118 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 56 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, подземные точки силой 3 балла могли ощутить на Шикотане. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250621/iran-2024430223.html

шикотан

тихий океан

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шикотан, тихий океан, елена семенова, происшествия