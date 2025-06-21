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В подпольных цехах на Кубани изъяли табак на сумму более миллиарда рублей - РИА Новости, 21.06.2025
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09:25 21.06.2025 (обновлено: 11:17 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/kuban-2024453197.html
В подпольных цехах на Кубани изъяли табак на сумму более миллиарда рублей
В подпольных цехах на Кубани изъяли табак на сумму более миллиарда рублей - РИА Новости, 21.06.2025
В подпольных цехах на Кубани изъяли табак на сумму более миллиарда рублей
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с главным управлением МВД региона пресекли деятельность кубанских подпольных табачных цехов и изъяли... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:25:00+03:00
2025-06-21T11:17:00+03:00
происшествия
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с главным управлением МВД региона пресекли деятельность кубанских подпольных табачных цехов и изъяли контрафактную продукцию на общую стоимость более миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в УФСБ."Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю совместно ГУ МВД региона пресечена деятельность крупных производств полного цикла по изготовлению контрафактной табачной продукции, располагавшихся в городе Краснодаре, станицах Васюринской Динского района и Роговской Тимашевского района Краснодарского края… Общая стоимость (продукции - ред.) - более миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Объемы изъятой продукции и арестованного имущества, по информации УФСБ, оцениваются в 3 миллиона пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и опасных компонентов, качество которых вызывает сомнение. Цеха по производству немаркированных табачных изделий находились в том числе под землей и функционировали около двух лет.В управлении отметили, что таких глобальных размеров нелегального бизнеса, снабжающего опасным товаром всю страну, на Кубани еще не наблюдалось.
https://ria.ru/20241220/kola-1990377584.html
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происшествия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В подпольных цехах на Кубани изъяли табак на сумму более миллиарда рублей

УФСБ: табак на сумму более миллиарда рублей изъяли в подпольных цехах на Кубани

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с главным управлением МВД региона пресекли деятельность кубанских подпольных табачных цехов и изъяли контрафактную продукцию на общую стоимость более миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю совместно ГУ МВД региона пресечена деятельность крупных производств полного цикла по изготовлению контрафактной табачной продукции, располагавшихся в городе Краснодаре, станицах Васюринской Динского района и Роговской Тимашевского района Краснодарского края… Общая стоимость (продукции - ред.) - более миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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В управлении отметили, что таких глобальных размеров нелегального бизнеса, снабжающего опасным товаром всю страну, на Кубани еще не наблюдалось.
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ПроисшествияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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