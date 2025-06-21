https://ria.ru/20250621/kuban-2024453197.html

В подпольных цехах на Кубани изъяли табак на сумму более миллиарда рублей

В подпольных цехах на Кубани изъяли табак на сумму более миллиарда рублей - РИА Новости, 21.06.2025

В подпольных цехах на Кубани изъяли табак на сумму более миллиарда рублей

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с главным управлением МВД региона пресекли деятельность кубанских подпольных табачных цехов и изъяли... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:25:00+03:00

2025-06-21T09:25:00+03:00

2025-06-21T11:17:00+03:00

происшествия

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с главным управлением МВД региона пресекли деятельность кубанских подпольных табачных цехов и изъяли контрафактную продукцию на общую стоимость более миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в УФСБ."Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю совместно ГУ МВД региона пресечена деятельность крупных производств полного цикла по изготовлению контрафактной табачной продукции, располагавшихся в городе Краснодаре, станицах Васюринской Динского района и Роговской Тимашевского района Краснодарского края… Общая стоимость (продукции - ред.) - более миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Объемы изъятой продукции и арестованного имущества, по информации УФСБ, оцениваются в 3 миллиона пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и опасных компонентов, качество которых вызывает сомнение. Цеха по производству немаркированных табачных изделий находились в том числе под землей и функционировали около двух лет.В управлении отметили, что таких глобальных размеров нелегального бизнеса, снабжающего опасным товаром всю страну, на Кубани еще не наблюдалось.

https://ria.ru/20241220/kola-1990377584.html

https://ria.ru/20250526/fsb-2019045765.html

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)