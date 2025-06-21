https://ria.ru/20250621/krym-2024540300.html

Воссоединение Крыма с Россией было предопределено, заявил Мединский

Воссоединение Крыма с Россией было предопределено, заявил Мединский - РИА Новости, 21.06.2025

Воссоединение Крыма с Россией было предопределено, заявил Мединский

Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено, как и следующие после 2014 года события, считает помощник президента РФ, глава российской... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:58:00+03:00

2025-06-21T20:58:00+03:00

2025-06-21T20:58:00+03:00

россия

республика крым

украина

владимир мединский

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено, как и следующие после 2014 года события, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "События 14-го года и последующие, я думаю, что они были исторически предопределены. Поэтому, вне зависимости от наличия, отсутствия там у нас, либо у них учебников, история шла так, как она должна была идти... Воссоединение Крыма с Россией исторически предопределено", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры были показаны в эфире телеканала СоловьевLive. Мединский отметил, что воссоединение Крыма с РФ прошло по самому мягкому и легитимному "из возможных сценариев". "Такова была логика истории. Поделать с этим ничего нельзя. Кто бы ни писал книги про то, что Украина не Россия, а Крым - это, не знаю, что-то еще, но история определяет так, как она определяет", - добавил помощник президента.

https://ria.ru/20250516/medinskij-2017508434.html

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россия, республика крым, украина, владимир мединский, политика