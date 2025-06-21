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Воссоединение Крыма с Россией было предопределено, заявил Мединский - РИА Новости, 21.06.2025
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20:58 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/krym-2024540300.html
Воссоединение Крыма с Россией было предопределено, заявил Мединский
Воссоединение Крыма с Россией было предопределено, заявил Мединский - РИА Новости, 21.06.2025
Воссоединение Крыма с Россией было предопределено, заявил Мединский
Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено, как и следующие после 2014 года события, считает помощник президента РФ, глава российской... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T20:58:00+03:00
2025-06-21T20:58:00+03:00
россия
республика крым
украина
владимир мединский
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено, как и следующие после 2014 года события, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "События 14-го года и последующие, я думаю, что они были исторически предопределены. Поэтому, вне зависимости от наличия, отсутствия там у нас, либо у них учебников, история шла так, как она должна была идти... Воссоединение Крыма с Россией исторически предопределено", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры были показаны в эфире телеканала СоловьевLive. Мединский отметил, что воссоединение Крыма с РФ прошло по самому мягкому и легитимному "из возможных сценариев". "Такова была логика истории. Поделать с этим ничего нельзя. Кто бы ни писал книги про то, что Украина не Россия, а Крым - это, не знаю, что-то еще, но история определяет так, как она определяет", - добавил помощник президента.
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россия, республика крым, украина, владимир мединский, политика
Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Мединский, Политика
Воссоединение Крыма с Россией было предопределено, заявил Мединский

Мединский: воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено, как и следующие после 2014 года события, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
"События 14-го года и последующие, я думаю, что они были исторически предопределены. Поэтому, вне зависимости от наличия, отсутствия там у нас, либо у них учебников, история шла так, как она должна была идти... Воссоединение Крыма с Россией исторически предопределено", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры были показаны в эфире телеканала СоловьевLive.
Мединский отметил, что воссоединение Крыма с РФ прошло по самому мягкому и легитимному "из возможных сценариев".
"Такова была логика истории. Поделать с этим ничего нельзя. Кто бы ни писал книги про то, что Украина не Россия, а Крым - это, не знаю, что-то еще, но история определяет так, как она определяет", - добавил помощник президента.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году
16 мая, 22:39
 
РоссияРеспублика КрымУкраинаВладимир МединскийПолитика
 
 
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