https://ria.ru/20250621/krozetto--2024504244.html
Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО
Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО - РИА Новости, 21.06.2025
Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что его слова о смысле существования НАТО были неверно интерпретированы. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:56:00+03:00
2025-06-21T14:56:00+03:00
2025-06-21T15:40:00+03:00
падуя
италия
гуидо крозетто
нато
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947742549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5784adb0898d8908eed5f91024f58696.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что его слова о смысле существования НАТО были неверно интерпретированы. Днем ранее Крозетто заявил на полях публичного мероприятия в Падуе, что НАТО должна выстраивать отношения со странами Глобального Юга, иначе смысл ее существования будет потерян. "Вот краткое содержание, которое не является исчерпывающим, однако имеет больше общего с реальностью, чем растиражированное поверхностное и неверное изложение, сделанное молодым корреспондентом одного агентства", — написал Крозетто на своей странице в соцсети X. К размещенному посту он прикрепил видео с отрывком своего выступления. На нем он утверждает, что из-за расширения НАТО якобы должна брать на себя задачи поддержания стратегической стабильности во всем мире, а статья пятая о коллективной обороне все больше становится основой ООН. При этом, как считает министр, если такого изменения роли альянса не произойдет, НАТО "не сможет достичь цели <…> в рамках правил, которые распространяются на всех".Крозетто также отметил, что эпоха больших демократий и социальных побед сменилась эпохой великих держав, в мире теперь осталась только одна ценность — экономика, а Запад не осознал этих изменений.
https://ria.ru/20250621/nato-2024433163.html
https://ria.ru/20250620/nato-2024078764.html
падуя
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947742549_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_8aa0aa674e19ee1269bd60ddb40a5f30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
падуя, италия, гуидо крозетто, нато, оон, в мире
Падуя, Италия, Гуидо Крозетто, НАТО, ООН, В мире
Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО
Глава МО Италии Крозетто заявил, что его слова о НАТО неверно интерпретировали