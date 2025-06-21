https://ria.ru/20250621/krozetto--2024504244.html

Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО

Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО - РИА Новости, 21.06.2025

Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что его слова о смысле существования НАТО были неверно интерпретированы. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:56:00+03:00

2025-06-21T14:56:00+03:00

2025-06-21T15:40:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что его слова о смысле существования НАТО были неверно интерпретированы. Днем ранее Крозетто заявил на полях публичного мероприятия в Падуе, что НАТО должна выстраивать отношения со странами Глобального Юга, иначе смысл ее существования будет потерян. "Вот краткое содержание, которое не является исчерпывающим, однако имеет больше общего с реальностью, чем растиражированное поверхностное и неверное изложение, сделанное молодым корреспондентом одного агентства", — написал Крозетто на своей странице в соцсети X. К размещенному посту он прикрепил видео с отрывком своего выступления. На нем он утверждает, что из-за расширения НАТО якобы должна брать на себя задачи поддержания стратегической стабильности во всем мире, а статья пятая о коллективной обороне все больше становится основой ООН. При этом, как считает министр, если такого изменения роли альянса не произойдет, НАТО "не сможет достичь цели <…> в рамках правил, которые распространяются на всех".Крозетто также отметил, что эпоха больших демократий и социальных побед сменилась эпохой великих держав, в мире теперь осталась только одна ценность — экономика, а Запад не осознал этих изменений.

https://ria.ru/20250621/nato-2024433163.html

https://ria.ru/20250620/nato-2024078764.html

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