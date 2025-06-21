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Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО - РИА Новости, 21.06.2025
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14:56 21.06.2025 (обновлено: 15:40 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/krozetto--2024504244.html
Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО
Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО - РИА Новости, 21.06.2025
Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что его слова о смысле существования НАТО были неверно интерпретированы. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:56:00+03:00
2025-06-21T15:40:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что его слова о смысле существования НАТО были неверно интерпретированы. Днем ранее Крозетто заявил на полях публичного мероприятия в Падуе, что НАТО должна выстраивать отношения со странами Глобального Юга, иначе смысл ее существования будет потерян. "Вот краткое содержание, которое не является исчерпывающим, однако имеет больше общего с реальностью, чем растиражированное поверхностное и неверное изложение, сделанное молодым корреспондентом одного агентства", — написал Крозетто на своей странице в соцсети X. К размещенному посту он прикрепил видео с отрывком своего выступления. На нем он утверждает, что из-за расширения НАТО якобы должна брать на себя задачи поддержания стратегической стабильности во всем мире, а статья пятая о коллективной обороне все больше становится основой ООН. При этом, как считает министр, если такого изменения роли альянса не произойдет, НАТО "не сможет достичь цели &lt;…&gt; в рамках правил, которые распространяются на всех".Крозетто также отметил, что эпоха больших демократий и социальных побед сменилась эпохой великих держав, в мире теперь осталась только одна ценность — экономика, а Запад не осознал этих изменений.
https://ria.ru/20250621/nato-2024433163.html
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падуя, италия, гуидо крозетто, нато, оон, в мире
Падуя, Италия, Гуидо Крозетто, НАТО, ООН, В мире
Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО

Глава МО Италии Крозетто заявил, что его слова о НАТО неверно интерпретировали

© AP Photo / Goeffroy van der HasseltГлава Минобороны Италии Гуидо Крозетто
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Goeffroy van der Hasselt
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что его слова о смысле существования НАТО были неверно интерпретированы.
Днем ранее Крозетто заявил на полях публичного мероприятия в Падуе, что НАТО должна выстраивать отношения со странами Глобального Юга, иначе смысл ее существования будет потерян.
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"Вот краткое содержание, которое не является исчерпывающим, однако имеет больше общего с реальностью, чем растиражированное поверхностное и неверное изложение, сделанное молодым корреспондентом одного агентства", — написал Крозетто на своей странице в соцсети X.
К размещенному посту он прикрепил видео с отрывком своего выступления.
На нем он утверждает, что из-за расширения НАТО якобы должна брать на себя задачи поддержания стратегической стабильности во всем мире, а статья пятая о коллективной обороне все больше становится основой ООН. При этом, как считает министр, если такого изменения роли альянса не произойдет, НАТО "не сможет достичь цели <…> в рамках правил, которые распространяются на всех".
Крозетто также отметил, что эпоха больших демократий и социальных побед сменилась эпохой великих держав, в мире теперь осталась только одна ценность — экономика, а Запад не осознал этих изменений.
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ПадуяИталияГуидо КрозеттоНАТОООНВ мире
 
 
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