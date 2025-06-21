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Экс-инженер МГУ получил условный срок за похищение картины Лагорио - РИА Новости, 21.06.2025
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05:52 21.06.2025
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Экс-инженер МГУ получил условный срок за похищение картины Лагорио
Экс-инженер МГУ получил условный срок за похищение картины Лагорио - РИА Новости, 21.06.2025
Экс-инженер МГУ получил условный срок за похищение картины Лагорио
Суд в Москве приговорил к условному сроку бывшего инженера кафедры геологического факультета МГУ за похищение из здания кафедры картины русского живописца Льва... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:52:00+03:00
2025-06-21T05:52:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к условному сроку бывшего инженера кафедры геологического факультета МГУ за похищение из здания кафедры картины русского живописца Льва Лагорио "Бурное море" (1902), стоимость которой оценивают в шесть миллионов рублей, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что женщина, ранее работавшая на кафедре инженером, была приглашена на конференцию, проходившую там же. Имея свободный доступ и зная обстановку в здании, она проникла в помещение, где находилась картина, похитила произведение искусства, подменив "Бурное море" на другую похожую картину. Несостыковки выявила сотрудница факультета, которая обратила внимание, что вместо работы Лагорио в аудитории висит подделка, за диваном в помещении была обнаружена пустая рама, в которой ранее находился оригинал. После просмотра видео с камер наблюдения стало ясно, что картину похитила бывший инженер кафедры, ее узнали коллеги, говорится в материалах. Полицейские быстро вышли на похитительницу, картина была обнаружена у нее дома и изъята. Уголовное дело возбудили по статье УК о хищении предметов, имеющих особую ценность. Экспертизой было установлено, что картина "Бурное море" "представляет собой прекрасный пример творчества известного русского мариниста, по уровню исполнения и времени создания имеет музейное значение, представляет интерес для частных коллекций отечественной живописи". Ее стоимость оценили в 66 тысяч долларов, то есть в почти шесть миллионов рублей по курсу в день оценки, подчеркивается в материалах. В суде женщина полностью признала вину и заявила о том, что сожалеет о содеянном и раскаивается, более подробно ее мотивы в имеющемся у РИА Новости тексте приговора не раскрывались. Суд в Москве приговорил ее к двум годам условно с испытательным трехлетним сроком, "в течение которого она своим безупречным поведением должна доказать свое исправление", приговор вступил в силу. Картину вернули геологическому факультету МГУ.
https://ria.ru/20241122/kartina-1985171735.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Экс-инженер МГУ получил условный срок за похищение картины Лагорио

Похитительнице картины Лагорио из здания геофака МГУ дали условный срок

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к условному сроку бывшего инженера кафедры геологического факультета МГУ за похищение из здания кафедры картины русского живописца Льва Лагорио "Бурное море" (1902), стоимость которой оценивают в шесть миллионов рублей, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что женщина, ранее работавшая на кафедре инженером, была приглашена на конференцию, проходившую там же. Имея свободный доступ и зная обстановку в здании, она проникла в помещение, где находилась картина, похитила произведение искусства, подменив "Бурное море" на другую похожую картину.
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Несостыковки выявила сотрудница факультета, которая обратила внимание, что вместо работы Лагорио в аудитории висит подделка, за диваном в помещении была обнаружена пустая рама, в которой ранее находился оригинал. После просмотра видео с камер наблюдения стало ясно, что картину похитила бывший инженер кафедры, ее узнали коллеги, говорится в материалах.
Полицейские быстро вышли на похитительницу, картина была обнаружена у нее дома и изъята. Уголовное дело возбудили по статье УК о хищении предметов, имеющих особую ценность. Экспертизой было установлено, что картина "Бурное море" "представляет собой прекрасный пример творчества известного русского мариниста, по уровню исполнения и времени создания имеет музейное значение, представляет интерес для частных коллекций отечественной живописи". Ее стоимость оценили в 66 тысяч долларов, то есть в почти шесть миллионов рублей по курсу в день оценки, подчеркивается в материалах.
В суде женщина полностью признала вину и заявила о том, что сожалеет о содеянном и раскаивается, более подробно ее мотивы в имеющемся у РИА Новости тексте приговора не раскрывались. Суд в Москве приговорил ее к двум годам условно с испытательным трехлетним сроком, "в течение которого она своим безупречным поведением должна доказать свое исправление", приговор вступил в силу. Картину вернули геологическому факультету МГУ.
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