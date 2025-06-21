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Юрист напомнил об ответственности за сокрытие найденных вещей - РИА Новости, 21.06.2025
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02:22 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/krazha-2024429504.html
Юрист напомнил об ответственности за сокрытие найденных вещей
Юрист напомнил об ответственности за сокрытие найденных вещей - РИА Новости, 21.06.2025
Юрист напомнил об ответственности за сокрытие найденных вещей
Граждан, нашедших и скрывших чужую вещь стоимостью более 2,5 тысяч рублей, могут привлечь к уголовной ответственности за кражу, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T02:22:00+03:00
2025-06-21T02:22:00+03:00
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александр хаминский
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общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Граждан, нашедших и скрывших чужую вещь стоимостью более 2,5 тысяч рублей, могут привлечь к уголовной ответственности за кражу, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист напомнил, что Конституционный суд еще в 2023 году указал, что если нашедший ценную вещь гражданин скрывает ее или признаки, по которым можно определить ее настоящего владельца, то КС расценивает подобное поведение как возникший умысел на хищение, который может перерасти в преступление. В качестве примера Хаминский привел случаи, когда лица, нашедшие чужой телефон, вытаскивают сим-карту и снимают с устройства чехол. "Если вы нашли чужую вещь и стали ей пользоваться или продали ее, то вы присвоили себе чужое имущество. И если стоимость такого имущества составляет более 2,5 тысяч рублей, нашедшего чужую вещь могут привлечь к уголовной ответственности за кражу", - рассказал юрист. Согласно Гражданскому кодексу РФ, нашедший потерянную вещь обязан об этом уведомить собственника или гражданина, имеющего право получить ее, и после этого вернуть владельцу. Если хозяин вещи неизвестен, то в обязательном порядке необходимо заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления, отметил юрист. "Если по истечении шести месяцев владелец не найдется, найденную вещь можно оставить себе. В случае, если собственник все-таки объявится, нашедший имеет право на вознаграждение в размере до 20% от стоимости находки", - подчеркнул Хаминский.
https://ria.ru/20250618/zazhigalka-2023450654.html
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москва, московская область (подмосковье), россия, александр хаминский, единый государственный экзамен (егэ), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Хаминский, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
Юрист напомнил об ответственности за сокрытие найденных вещей

Юрист Хаминский: нашедших и спрятавших чужую вещь могут наказать за кражу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Граждан, нашедших и скрывших чужую вещь стоимостью более 2,5 тысяч рублей, могут привлечь к уголовной ответственности за кражу, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Юрист напомнил, что Конституционный суд еще в 2023 году указал, что если нашедший ценную вещь гражданин скрывает ее или признаки, по которым можно определить ее настоящего владельца, то КС расценивает подобное поведение как возникший умысел на хищение, который может перерасти в преступление. В качестве примера Хаминский привел случаи, когда лица, нашедшие чужой телефон, вытаскивают сим-карту и снимают с устройства чехол.
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"Если вы нашли чужую вещь и стали ей пользоваться или продали ее, то вы присвоили себе чужое имущество. И если стоимость такого имущества составляет более 2,5 тысяч рублей, нашедшего чужую вещь могут привлечь к уголовной ответственности за кражу", - рассказал юрист.
Согласно Гражданскому кодексу РФ, нашедший потерянную вещь обязан об этом уведомить собственника или гражданина, имеющего право получить ее, и после этого вернуть владельцу. Если хозяин вещи неизвестен, то в обязательном порядке необходимо заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления, отметил юрист.
"Если по истечении шести месяцев владелец не найдется, найденную вещь можно оставить себе. В случае, если собственник все-таки объявится, нашедший имеет право на вознаграждение в размере до 20% от стоимости находки", - подчеркнул Хаминский.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр ХаминскийЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
 
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