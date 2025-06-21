https://ria.ru/20250621/krazha-2024429504.html

Юрист напомнил об ответственности за сокрытие найденных вещей

Юрист напомнил об ответственности за сокрытие найденных вещей - РИА Новости, 21.06.2025

Юрист напомнил об ответственности за сокрытие найденных вещей

Граждан, нашедших и скрывших чужую вещь стоимостью более 2,5 тысяч рублей, могут привлечь к уголовной ответственности за кражу, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T02:22:00+03:00

2025-06-21T02:22:00+03:00

2025-06-21T02:22:00+03:00

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александр хаминский

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общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Граждан, нашедших и скрывших чужую вещь стоимостью более 2,5 тысяч рублей, могут привлечь к уголовной ответственности за кражу, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист напомнил, что Конституционный суд еще в 2023 году указал, что если нашедший ценную вещь гражданин скрывает ее или признаки, по которым можно определить ее настоящего владельца, то КС расценивает подобное поведение как возникший умысел на хищение, который может перерасти в преступление. В качестве примера Хаминский привел случаи, когда лица, нашедшие чужой телефон, вытаскивают сим-карту и снимают с устройства чехол. "Если вы нашли чужую вещь и стали ей пользоваться или продали ее, то вы присвоили себе чужое имущество. И если стоимость такого имущества составляет более 2,5 тысяч рублей, нашедшего чужую вещь могут привлечь к уголовной ответственности за кражу", - рассказал юрист. Согласно Гражданскому кодексу РФ, нашедший потерянную вещь обязан об этом уведомить собственника или гражданина, имеющего право получить ее, и после этого вернуть владельцу. Если хозяин вещи неизвестен, то в обязательном порядке необходимо заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления, отметил юрист. "Если по истечении шести месяцев владелец не найдется, найденную вещь можно оставить себе. В случае, если собственник все-таки объявится, нашедший имеет право на вознаграждение в размере до 20% от стоимости находки", - подчеркнул Хаминский.

https://ria.ru/20250618/zazhigalka-2023450654.html

https://ria.ru/20250610/yurist-2021912745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), россия, александр хаминский, единый государственный экзамен (егэ), общество