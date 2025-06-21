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Костин резко высказался об антироссийском шаге Европы - РИА Новости, 21.06.2025
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14:07 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/kostin-2024497163.html
Костин резко высказался об антироссийском шаге Европы
Костин резко высказался об антироссийском шаге Европы - РИА Новости, 21.06.2025
Костин резко высказался об антироссийском шаге Европы
Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с RT обвинил ЕС в воровстве из-за помощи Украине за счет замороженных активов России. "Это воровство. Они сейчас используют... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:07:00+03:00
2025-06-21T14:07:00+03:00
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европа
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андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с RT обвинил ЕС в воровстве из-за помощи Украине за счет замороженных активов России. "Это воровство. Они сейчас используют проценты, но проценты — такие же деньги владельца, как и основной долг", — сказал он. При этом он добавил, что ЕС до сих пор не может придумать законный способ отнять эти деньги, потому что его не существует. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
https://ria.ru/20250303/aktivy-2002725784.html
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россия, европа, украина, андрей костин (банкир), евросоюз, в мире
Россия, Европа, Украина, Андрей Костин (банкир), Евросоюз, В мире
Костин резко высказался об антироссийском шаге Европы

Костин обвинил ЕС в воровстве из-за помощи Украине за счет замороженных активов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с RT обвинил ЕС в воровстве из-за помощи Украине за счет замороженных активов России.

"Это воровство. Они сейчас используют проценты, но проценты — такие же деньги владельца, как и основной долг", — сказал он.
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При этом он добавил, что ЕС до сих пор не может придумать законный способ отнять эти деньги, потому что его не существует.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
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