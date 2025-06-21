Костин резко высказался об антироссийском шаге Европы
Костин обвинил ЕС в воровстве из-за помощи Украине за счет замороженных активов
Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с RT обвинил ЕС в воровстве из-за помощи Украине за счет замороженных активов России.
"Это воровство. Они сейчас используют проценты, но проценты — такие же деньги владельца, как и основной долг", — сказал он.
"Это воровство. Они сейчас используют проценты, но проценты — такие же деньги владельца, как и основной долг", — сказал он.
При этом он добавил, что ЕС до сих пор не может придумать законный способ отнять эти деньги, потому что его не существует.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
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