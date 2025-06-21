https://ria.ru/20250621/kostin-2024497163.html

Костин резко высказался об антироссийском шаге Европы

Костин резко высказался об антироссийском шаге Европы - РИА Новости, 21.06.2025

Костин резко высказался об антироссийском шаге Европы

Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с RT обвинил ЕС в воровстве из-за помощи Украине за счет замороженных активов России. "Это воровство. Они сейчас используют... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:07:00+03:00

2025-06-21T14:07:00+03:00

2025-06-21T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с RT обвинил ЕС в воровстве из-за помощи Украине за счет замороженных активов России. "Это воровство. Они сейчас используют проценты, но проценты — такие же деньги владельца, как и основной долг", — сказал он. При этом он добавил, что ЕС до сих пор не может придумать законный способ отнять эти деньги, потому что его не существует. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.

https://ria.ru/20250303/aktivy-2002725784.html

https://ria.ru/20250224/makron-2001364046.html

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россия, европа, украина, андрей костин (банкир), евросоюз, в мире