https://ria.ru/20250621/kontur-2024495697.html

Сродных: операторы ЭДО могут взять на себя передачу данных от бизнеса в ГИС

Сродных: операторы ЭДО могут взять на себя передачу данных от бизнеса в ГИС - РИА Новости, 21.06.2025

Сродных: операторы ЭДО могут взять на себя передачу данных от бизнеса в ГИС

Масштабирование системы электронного документооборота в госорганах (ГосЭДО) сталкивается с проблемой низкой информированности региональных органов власти и... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:56:00+03:00

2025-06-21T13:56:00+03:00

2025-06-21T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Масштабирование системы электронного документооборота в госорганах (ГосЭДО) сталкивается с проблемой низкой информированности региональных органов власти и сложностью путей взаимодействия бизнеса с госинформсистемами (ГИС), заявил генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных. Сродных выступил на ежегодном ИТ-завтраке с участием главы Минцифры России Максута Шадаева в рамках ПМЭФ-2025. Темой мероприятия, организованного Минцифры России, Ассоциацией РУССОФТ, АНО "Цифровая экономика", РАЭК и Ассоциацией экспорта технологического суверенитета, стала "Зрелость ИТ-отрасли: от внутренних побед к международному технологическому сотрудничеству". Участники дискуссии обсудили отраслевые достижения и поговорили о перспективах и барьерах, мешающих отрасли развиваться. "Есть две проблемные точки для дальнейшей цифровой трансформации российской экономики. Первая — в ноябре 2024 года "СКБ Контур" интегрировал сервис "Контур.Диадок" с платформой "ГосЭДО" — проект, который вы поддержали. Но в отдельных регионах мы столкнулись с определенными сложностями: некоторые региональные органы власти не подключены к данной системе", - привели в компании слова Сродных. Второй проблемой он назвал тот факт, что российский бизнес в настоящий момент передает данные во множество систем: ЦРПТ, РАТк, Меркурий, ГИС Зерно и другие. "При этом почти всегда данные передаются в специализированном формате, утверждаемом каждым ГИСом отдельно. Состав этих данных практически соответствует первичным документам. Считаю, что выходом могло бы стать привлечение операторов ЭДО. На них можно переложить эти заботы по передаче данных в ГИСы, что позволило бы повысить эффективность передачи данных и снизить нагрузку на бизнес", - сказал Сродных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, максут шадаев, российская ассоциация электронных коммуникаций