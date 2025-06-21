https://ria.ru/20250621/konflikt-2024510297.html

"Четвертый столп": на Западе раскрыли, как конфликт на Украине изменил мир

"Четвертый столп": на Западе раскрыли, как конфликт на Украине изменил мир - РИА Новости, 21.06.2025

"Четвертый столп": на Западе раскрыли, как конфликт на Украине изменил мир

Применение беспилотных летательных аппаратов в конфликте на Украине ознаменовало собой появление нового компонента ведения боевых действий, пишет The National... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:41:00+03:00

2025-06-21T15:41:00+03:00

2025-06-21T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Применение беспилотных летательных аппаратов в конфликте на Украине ознаменовало собой появление нового компонента ведения боевых действий, пишет The National Interest."Беспилотники быстро становятся четвертым столпом современной войны, преобразуя тактику, оборону и военные структуры способами, невиданными со времен появления танков и самолетов", — говорится в материале.Издание отмечает, что FPV-дроны стали новой формой пехоты в конфликте на Украине. Пока НАТО изучает, как беспилотники могут быть использованы в качестве части оборонительной линии, Россия готовится к еще большему расширению роли БПЛА.Как сообщил в начале июня Владимир Путин, российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, и иностранцы часто их копируют. Глава государства также подчеркивал, что на счету операторов дронов значительная часть уничтоженной и поврежденной техники противника. По его словам, этот показатель доходит до 50%.

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024071405.html

https://ria.ru/20250616/nato-2023174441.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, нато