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"Четвертый столп": на Западе раскрыли, как конфликт на Украине изменил мир - РИА Новости, 21.06.2025
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15:41 21.06.2025 (обновлено: 16:19 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/konflikt-2024510297.html
"Четвертый столп": на Западе раскрыли, как конфликт на Украине изменил мир
"Четвертый столп": на Западе раскрыли, как конфликт на Украине изменил мир - РИА Новости, 21.06.2025
"Четвертый столп": на Западе раскрыли, как конфликт на Украине изменил мир
Применение беспилотных летательных аппаратов в конфликте на Украине ознаменовало собой появление нового компонента ведения боевых действий, пишет The National... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:41:00+03:00
2025-06-21T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Применение беспилотных летательных аппаратов в конфликте на Украине ознаменовало собой появление нового компонента ведения боевых действий, пишет The National Interest."Беспилотники быстро становятся четвертым столпом современной войны, преобразуя тактику, оборону и военные структуры способами, невиданными со времен появления танков и самолетов", — говорится в материале.Издание отмечает, что FPV-дроны стали новой формой пехоты в конфликте на Украине. Пока НАТО изучает, как беспилотники могут быть использованы в качестве части оборонительной линии, Россия готовится к еще большему расширению роли БПЛА.Как сообщил в начале июня Владимир Путин, российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, и иностранцы часто их копируют. Глава государства также подчеркивал, что на счету операторов дронов значительная часть уничтоженной и поврежденной техники противника. По его словам, этот показатель доходит до 50%.
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024071405.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО
"Четвертый столп": на Западе раскрыли, как конфликт на Украине изменил мир

NI: беспилотники изменили ход современных военных конфликтов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на полигоне в зоне СВО
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на полигоне в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Применение беспилотных летательных аппаратов в конфликте на Украине ознаменовало собой появление нового компонента ведения боевых действий, пишет The National Interest.
"Беспилотники быстро становятся четвертым столпом современной войны, преобразуя тактику, оборону и военные структуры способами, невиданными со времен появления танков и самолетов", — говорится в материале.
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"Придется отвечать": на Украине забили тревогу из-за России
20 июня, 01:04
Издание отмечает, что FPV-дроны стали новой формой пехоты в конфликте на Украине. Пока НАТО изучает, как беспилотники могут быть использованы в качестве части оборонительной линии, Россия готовится к еще большему расширению роли БПЛА.
Как сообщил в начале июня Владимир Путин, российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, и иностранцы часто их копируют. Глава государства также подчеркивал, что на счету операторов дронов значительная часть уничтоженной и поврежденной техники противника. По его словам, этот показатель доходит до 50%.
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