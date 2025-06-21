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"Кобзон в юбке": за что коллеги боялись и ненавидели Людмилу Сенчину - РИА Новости, 21.06.2025
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09:09 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/kollegi-2024326826.html
"Кобзон в юбке": за что коллеги боялись и ненавидели Людмилу Сенчину
"Кобзон в юбке": за что коллеги боялись и ненавидели Людмилу Сенчину - РИА Новости, 21.06.2025
"Кобзон в юбке": за что коллеги боялись и ненавидели Людмилу Сенчину
"Бездушная" — шипели ей вслед. Людмила Сенчина выглядела как ангел — белокурая, с кукольным личиком и хрустальным звонким голосом. При этом поссорилась с... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:09:00+03:00
2025-06-21T09:09:00+03:00
ссср
людмила сенчина
иосиф кобзон
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"Бездушная" — шипели ей вслед. Людмила Сенчина выглядела как ангел — белокурая, с кукольным личиком и хрустальным звонким голосом. При этом поссорилась с половиной советской эстрады и заработала репутацию женщины, с которой лучше не связываться. Почему коллеги называли певицу "Кобзон в юбке"? И какую цену ей пришлось заплатить за свой стальной характер?Провинциалка с железным стержнемВ деревне Кудрявцы Николаевской области в 1950 году родилась девочка, которой суждено было покорить советскую эстраду. Отец работал в системе культпросвета, мать преподавала в школе. Типичная семья, но дочка росла необычная.К семнадцати годам Людмила считалась в деревне лучшей певуньей. И однажды решила — нужно ехать покорять Ленинград!"Кукла", "Бездушная", "Железная леди" — шипели ей вслед однокурсницы музыкального училища. Внешне мягкая и доброжелательная, внутри она имела стальной характер. Не терпела лицемерия, говорила правду в лицо, не кланялась начальству.В мире советской эстрады, где процветали интриги и подковерная борьба, такая прямолинейность воспринималась как вызов.Война с королевами сценыВ телевизионном "Голубом огоньке" 1972 году Сенчина исполнила песню "Золушка". Это было ее звездное вознесение — песня открыла двери на большую эстраду. "Золушка советской эстрады" — так ее стали называть журналисты.Но на сцене 70-х уже правили свои королевы — Пугачева, Ротару, Толкунова. Новенькая им не понравилась сразу.Людмила открыто критиковала стиль Пугачевой, называя ее "слишком театральной" и "переигрывающей". Пугачева, в свою очередь, не скрывала неприязни к Сенчиной, считая ее слишком прямолинейной и "неподатливой". Две звезды избегали совместных проектов как огня.Молодая певица вступала в перепалки не только с "хозяйками сцены", но и с руководством эстрадных коллективов и телепередач, отказывалась менять репертуар или участвовать в проектах, которые считала некачественными. Она была не склонная к компромиссам и не участвовала в закулисных интригах. За прямолинейность и и нежеланием "играть по правилам" Сенчину даже стали называть "Кобзоном в юбке".Конфликт достигла апогея в 1975 году. Певице ограничивали эфирное время и практически перестали приглашать на главные телепередачи — "Голубой огонек" и "Песню года". Негласный бойкот работал безотказно.Разлучница поневолеПервый скандал грянул в личной жизни. Молодая Людмила закрутила роман с Вячеславом Тимошиным. Он был старше ее на 21 год и женат. Жена Тимошина, актриса Татьяна Пилецкая, узнала об измене в последнюю очередь и впала в серьезную депрессию.Мужчина полтора года разрывался между двумя женщинами, но в итоге ушел к Сенчиной и женился на ней. В 1973 году у пары родился сын Вячеслав.Пилецкая затаила обиду на всю жизнь. Тридцать лет при встречах отворачивалась и не здоровалась с Сенчиной. Людмила реагировала с олимпийским спокойствием: "Ну, с кем не бывает. Ушел муж — не трагедия".История с КобзономРоман с Иосифом Кобзоном стал настоящей бомбой. Их дуэты на сцене выглядели слишком страстно, чтобы быть просто творческим партнерством. "Она ведь Иосифу чуть семью не разбила. Несколько лет, будучи замужем, сожительствовала с ним в разных точках СССР, где они гастролировали", — утверждала экс-работница "Москонцерта".Иосиф Давыдович состоял в браке с Нелли, которую обожала его еврейская мать. Жена певца узнала о романе и... каким-то чудом сохранила семью."Я ведь сельская, к красивым комплиментам не привыкла. Поэтому поверила ему. Ушла из семьи". Но продолжения истории не последовало."Это разбило мне сердце. Как же я потом себя корила, что ушла от мужа, разрушила семью, лишила ребенка отца. Жаль, что не сумела побороть тогда своей страсти", — признавалась Сенчина позже.Случай с Захаровым и большим начальникомСергея Захарова и Сенчину часто ставили в парные концерты — редакторам нравился контраст: "темненький и светленькая, брутальный мужчина и нежная девушка". Сам Захаров объяснял это проще: "Курносые мы оба, вот и сошлись на сцене".Когда певец подрался с администратором и загремел под уголовное дело, он обвинил в своих бедах ревность ленинградского начальника Григория Романова. Мол, приревновал большой начальник к Сенчиной.Людмила отреагировала с характерной едкостью: "Конечно, Захарову приятнее говорить, что его посадили из-за ревности большого начальника, а не из-за того, что он до полусмерти избил человека".Второй муж и разбитые столыПевица вышла замуж за Стаса Намина, лидера группы "Цветы", в 1980 году. Поначалу он восхищался талантливой красавицей, но быстро понял: жена у него "не такая". Он хотел "настоящий дом" с большой семьей, а Сенчина постоянно ездила на гастроли.Намин оказался патологически ревнив, запрещал жене выступать, не ладил с ее сыном. Вспышки гнева пугали Людмилу — в пылу ссоры Стас мог опрокинуть стол или разбить посуду. Певица много раз уходила, но он возвращал ее обратно. Брак продлился десять лет и закончился разводом в 1990-м.Исключение из обоймыВ 1983 году карьере артистки нанесли серьезный удар — ее исключили из Государственного эстрадного оркестра СССР. Официальная причина: "несоответствие творческой линии" и "недостаток лояльности к руководству".На самом деле Людмила просто отказывалась подстраиваться под указания дирекции, настаивала на собственном репертуаре. Компромиссы были не в ее характере. После исключения доступ к крупным площадкам резко ограничился.В интервью певица вспоминала, что партийное руководство и функционеры от культуры "не выносили ее на дух — кому-то, видно, не угодила, не захотела кофе зайти попить".Борьба с собойВсю жизнь Сенчина боролась не только с коллегами, но и с собственными демонами. Лишний вес, депрессии, одиночество — врагов хватало."Я в два раза суживаюсь, когда худею, и в два раза расширяюсь, когда полнею в депрессии", — честно признавалась певица. Постоянные перелеты, ночные концерты, быстрые перекусы — артистическая жизнь располагала к проблемам с весом.Впечатлительность тоже была врагом: "Я все впитываю, будто назло самой себе. Может, кто-то и мог бы помочь морально, но у меня нет таких людей".Своя философия жизниТретий муж Владимир Андреев стал "родственником по духу". Познакомились в 1980 году, но официально отношения оформили позже. Он был ее продюсером и директором, поддерживал в трудные девяностые. Брак продлился 25 лет, до самой смерти Людмилы.К концу жизни Сенчина пришла к философскому принятию судьбы. "У меня было много влюбленностей. А сегодня новых потрясений не хочется. Ни от кого не зависишь, делаешь что хочешь, ни под кого не подстраиваешься". Она научилась различать: "Бывает одиночество, а бывает уединение. У меня второе".Сын от первого брака уехал в Америку. Близких подруг не было. "Я завидую тем, кто говорит: у меня много друзей. Почему-то у меня так не получается", — сожалела певица.Последние полтора года жизни она боролась с раком поджелудочной железы, до последних месяцев выступая на сцене и скрывая болезнь от публики. 25 января 2018 года "Золушки" советской эстрады не стало. Ей было 68 лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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96
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ссср, людмила сенчина, иосиф кобзон
СССР, Людмила Сенчина, Иосиф Кобзон

"Кобзон в юбке": за что коллеги боялись и ненавидели Людмилу Сенчину

© РИА Новости / Рыбаков | Перейти в медиабанкЛюдмила Сенчина
Людмила Сенчина - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Рыбаков
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Людмила Сенчина
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"Бездушная" — шипели ей вслед. Людмила Сенчина выглядела как ангел — белокурая, с кукольным личиком и хрустальным звонким голосом. При этом поссорилась с половиной советской эстрады и заработала репутацию женщины, с которой лучше не связываться. Почему коллеги называли певицу "Кобзон в юбке"? И какую цену ей пришлось заплатить за свой стальной характер?

Провинциалка с железным стержнем

В деревне Кудрявцы Николаевской области в 1950 году родилась девочка, которой суждено было покорить советскую эстраду. Отец работал в системе культпросвета, мать преподавала в школе. Типичная семья, но дочка росла необычная.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюдмила Сенчина
Людмила Сенчина - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Людмила Сенчина
К семнадцати годам Людмила считалась в деревне лучшей певуньей. И однажды решила — нужно ехать покорять Ленинград!
"Кукла", "Бездушная", "Железная леди" — шипели ей вслед однокурсницы музыкального училища. Внешне мягкая и доброжелательная, внутри она имела стальной характер. Не терпела лицемерия, говорила правду в лицо, не кланялась начальству.
В мире советской эстрады, где процветали интриги и подковерная борьба, такая прямолинейность воспринималась как вызов.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюдмила Сенчина - исполнительница роли доброй феи в советско-американском детском мюзикле "Дитя мира"
Людмила Сенчина - исполнительница роли доброй феи в советско-американском детском мюзикле Дитя мира - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Людмила Сенчина - исполнительница роли доброй феи в советско-американском детском мюзикле "Дитя мира"

Война с королевами сцены

В телевизионном "Голубом огоньке" 1972 году Сенчина исполнила песню "Золушка". Это было ее звездное вознесение — песня открыла двери на большую эстраду. "Золушка советской эстрады" — так ее стали называть журналисты.
Но на сцене 70-х уже правили свои королевы — Пугачева, Ротару, Толкунова. Новенькая им не понравилась сразу.
Людмила открыто критиковала стиль Пугачевой, называя ее "слишком театральной" и "переигрывающей". Пугачева, в свою очередь, не скрывала неприязни к Сенчиной, считая ее слишком прямолинейной и "неподатливой". Две звезды избегали совместных проектов как огня.
© РИА Новости / Полховский | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РСФСР, певица Алла Пугачева на концерте
Заслуженная артистка РСФСР, певица Алла Пугачева на концерте - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Полховский
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Заслуженная артистка РСФСР, певица Алла Пугачева на концерте
Молодая певица вступала в перепалки не только с "хозяйками сцены", но и с руководством эстрадных коллективов и телепередач, отказывалась менять репертуар или участвовать в проектах, которые считала некачественными. Она была не склонная к компромиссам и не участвовала в закулисных интригах. За прямолинейность и и нежеланием "играть по правилам" Сенчину даже стали называть "Кобзоном в юбке".
Конфликт достигла апогея в 1975 году. Певице ограничивали эфирное время и практически перестали приглашать на главные телепередачи — "Голубой огонек" и "Песню года". Негласный бойкот работал безотказно.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЛюдмила Сенчина во время телепередачи "Кумиры"
Людмила Сенчина во время телепередачи Кумиры - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Людмила Сенчина во время телепередачи "Кумиры"

Разлучница поневоле

Первый скандал грянул в личной жизни. Молодая Людмила закрутила роман с Вячеславом Тимошиным. Он был старше ее на 21 год и женат. Жена Тимошина, актриса Татьяна Пилецкая, узнала об измене в последнюю очередь и впала в серьезную депрессию.
Мужчина полтора года разрывался между двумя женщинами, но в итоге ушел к Сенчиной и женился на ней. В 1973 году у пары родился сын Вячеслав.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктеры Юлиан Панич и Татьяна Пилецкая в художественном фильме "Разные судьбы"
Актеры Юлиан Панич и Татьяна Пилецкая в художественном фильме Разные судьбы - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости
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Актеры Юлиан Панич и Татьяна Пилецкая в художественном фильме "Разные судьбы"
Пилецкая затаила обиду на всю жизнь. Тридцать лет при встречах отворачивалась и не здоровалась с Сенчиной. Людмила реагировала с олимпийским спокойствием: "Ну, с кем не бывает. Ушел муж — не трагедия".

История с Кобзоном

Роман с Иосифом Кобзоном стал настоящей бомбой. Их дуэты на сцене выглядели слишком страстно, чтобы быть просто творческим партнерством. "Она ведь Иосифу чуть семью не разбила. Несколько лет, будучи замужем, сожительствовала с ним в разных точках СССР, где они гастролировали", — утверждала экс-работница "Москонцерта".
© РИА Новости / Максимов | Перейти в медиабанкИосиф Кобзон с поклонниками
Иосиф Кобзон с поклонниками - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Максимов
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Иосиф Кобзон с поклонниками
Иосиф Давыдович состоял в браке с Нелли, которую обожала его еврейская мать. Жена певца узнала о романе и... каким-то чудом сохранила семью.
"Я ведь сельская, к красивым комплиментам не привыкла. Поэтому поверила ему. Ушла из семьи". Но продолжения истории не последовало.
"Это разбило мне сердце. Как же я потом себя корила, что ушла от мужа, разрушила семью, лишила ребенка отца. Жаль, что не сумела побороть тогда своей страсти", — признавалась Сенчина позже.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПремьера фильма Мишеля Хазанавичуса "Артист"
Премьера фильма Мишеля Хазанавичуса Артист - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Премьера фильма Мишеля Хазанавичуса "Артист"

Случай с Захаровым и большим начальником

Сергея Захарова и Сенчину часто ставили в парные концерты — редакторам нравился контраст: "темненький и светленькая, брутальный мужчина и нежная девушка". Сам Захаров объяснял это проще: "Курносые мы оба, вот и сошлись на сцене".
Когда певец подрался с администратором и загремел под уголовное дело, он обвинил в своих бедах ревность ленинградского начальника Григория Романова. Мол, приревновал большой начальник к Сенчиной.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкЭстрадный певец и актер Сергей Захаров
Эстрадный певец и актер Сергей Захаров - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Эстрадный певец и актер Сергей Захаров
Людмила отреагировала с характерной едкостью: "Конечно, Захарову приятнее говорить, что его посадили из-за ревности большого начальника, а не из-за того, что он до полусмерти избил человека".

Второй муж и разбитые столы

Певица вышла замуж за Стаса Намина, лидера группы "Цветы", в 1980 году. Поначалу он восхищался талантливой красавицей, но быстро понял: жена у него "не такая". Он хотел "настоящий дом" с большой семьей, а Сенчина постоянно ездила на гастроли.
Намин оказался патологически ревнив, запрещал жене выступать, не ладил с ее сыном. Вспышки гнева пугали Людмилу — в пылу ссоры Стас мог опрокинуть стол или разбить посуду. Певица много раз уходила, но он возвращал ее обратно. Брак продлился десять лет и закончился разводом в 1990-м.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМузыкант Стас Намин перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018
Музыкант Стас Намин перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Музыкант Стас Намин перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018

Исключение из обоймы

В 1983 году карьере артистки нанесли серьезный удар — ее исключили из Государственного эстрадного оркестра СССР. Официальная причина: "несоответствие творческой линии" и "недостаток лояльности к руководству".
На самом деле Людмила просто отказывалась подстраиваться под указания дирекции, настаивала на собственном репертуаре. Компромиссы были не в ее характере. После исключения доступ к крупным площадкам резко ограничился.
В интервью певица вспоминала, что партийное руководство и функционеры от культуры "не выносили ее на дух — кому-то, видно, не угодила, не захотела кофе зайти попить".
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкПевица Людмила Сенчина
Певица Людмила Сенчина - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Певица Людмила Сенчина

Борьба с собой

Всю жизнь Сенчина боролась не только с коллегами, но и с собственными демонами. Лишний вес, депрессии, одиночество — врагов хватало.
"Я в два раза суживаюсь, когда худею, и в два раза расширяюсь, когда полнею в депрессии", — честно признавалась певица. Постоянные перелеты, ночные концерты, быстрые перекусы — артистическая жизнь располагала к проблемам с весом.
Впечатлительность тоже была врагом: "Я все впитываю, будто назло самой себе. Может, кто-то и мог бы помочь морально, но у меня нет таких людей".
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народной артисткой России Людмилой Сенчиной в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге
Церемония прощания с народной артисткой России Людмилой Сенчиной в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Церемония прощания с народной артисткой России Людмилой Сенчиной в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге

Своя философия жизни

Третий муж Владимир Андреев стал "родственником по духу". Познакомились в 1980 году, но официально отношения оформили позже. Он был ее продюсером и директором, поддерживал в трудные девяностые. Брак продлился 25 лет, до самой смерти Людмилы.
К концу жизни Сенчина пришла к философскому принятию судьбы. "У меня было много влюбленностей. А сегодня новых потрясений не хочется. Ни от кого не зависишь, делаешь что хочешь, ни под кого не подстраиваешься". Она научилась различать: "Бывает одиночество, а бывает уединение. У меня второе".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПрощание с певцом Эдуардом Хилем в Санкт-Петербурге
Прощание с певцом Эдуардом Хилем в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Прощание с певцом Эдуардом Хилем в Санкт-Петербурге
Сын от первого брака уехал в Америку. Близких подруг не было. "Я завидую тем, кто говорит: у меня много друзей. Почему-то у меня так не получается", — сожалела певица.
Последние полтора года жизни она боролась с раком поджелудочной железы, до последних месяцев выступая на сцене и скрывая болезнь от публики. 25 января 2018 года "Золушки" советской эстрады не стало. Ей было 68 лет.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкЛюдмила Сенчина
Людмила Сенчина - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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СССРЛюдмила СенчинаИосиф Кобзон
 
 
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