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"Кобзон в юбке": за что коллеги боялись и ненавидели Людмилу Сенчину

"Кобзон в юбке": за что коллеги боялись и ненавидели Людмилу Сенчину - РИА Новости, 21.06.2025

"Кобзон в юбке": за что коллеги боялись и ненавидели Людмилу Сенчину

"Бездушная" — шипели ей вслед. Людмила Сенчина выглядела как ангел — белокурая, с кукольным личиком и хрустальным звонким голосом. При этом поссорилась с... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:09:00+03:00

2025-06-21T09:09:00+03:00

2025-06-21T09:09:00+03:00

ссср

людмила сенчина

иосиф кобзон

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"Бездушная" — шипели ей вслед. Людмила Сенчина выглядела как ангел — белокурая, с кукольным личиком и хрустальным звонким голосом. При этом поссорилась с половиной советской эстрады и заработала репутацию женщины, с которой лучше не связываться. Почему коллеги называли певицу "Кобзон в юбке"? И какую цену ей пришлось заплатить за свой стальной характер?Провинциалка с железным стержнемВ деревне Кудрявцы Николаевской области в 1950 году родилась девочка, которой суждено было покорить советскую эстраду. Отец работал в системе культпросвета, мать преподавала в школе. Типичная семья, но дочка росла необычная.К семнадцати годам Людмила считалась в деревне лучшей певуньей. И однажды решила — нужно ехать покорять Ленинград!"Кукла", "Бездушная", "Железная леди" — шипели ей вслед однокурсницы музыкального училища. Внешне мягкая и доброжелательная, внутри она имела стальной характер. Не терпела лицемерия, говорила правду в лицо, не кланялась начальству.В мире советской эстрады, где процветали интриги и подковерная борьба, такая прямолинейность воспринималась как вызов.Война с королевами сценыВ телевизионном "Голубом огоньке" 1972 году Сенчина исполнила песню "Золушка". Это было ее звездное вознесение — песня открыла двери на большую эстраду. "Золушка советской эстрады" — так ее стали называть журналисты.Но на сцене 70-х уже правили свои королевы — Пугачева, Ротару, Толкунова. Новенькая им не понравилась сразу.Людмила открыто критиковала стиль Пугачевой, называя ее "слишком театральной" и "переигрывающей". Пугачева, в свою очередь, не скрывала неприязни к Сенчиной, считая ее слишком прямолинейной и "неподатливой". Две звезды избегали совместных проектов как огня.Молодая певица вступала в перепалки не только с "хозяйками сцены", но и с руководством эстрадных коллективов и телепередач, отказывалась менять репертуар или участвовать в проектах, которые считала некачественными. Она была не склонная к компромиссам и не участвовала в закулисных интригах. За прямолинейность и и нежеланием "играть по правилам" Сенчину даже стали называть "Кобзоном в юбке".Конфликт достигла апогея в 1975 году. Певице ограничивали эфирное время и практически перестали приглашать на главные телепередачи — "Голубой огонек" и "Песню года". Негласный бойкот работал безотказно.Разлучница поневолеПервый скандал грянул в личной жизни. Молодая Людмила закрутила роман с Вячеславом Тимошиным. Он был старше ее на 21 год и женат. Жена Тимошина, актриса Татьяна Пилецкая, узнала об измене в последнюю очередь и впала в серьезную депрессию.Мужчина полтора года разрывался между двумя женщинами, но в итоге ушел к Сенчиной и женился на ней. В 1973 году у пары родился сын Вячеслав.Пилецкая затаила обиду на всю жизнь. Тридцать лет при встречах отворачивалась и не здоровалась с Сенчиной. Людмила реагировала с олимпийским спокойствием: "Ну, с кем не бывает. Ушел муж — не трагедия".История с КобзономРоман с Иосифом Кобзоном стал настоящей бомбой. Их дуэты на сцене выглядели слишком страстно, чтобы быть просто творческим партнерством. "Она ведь Иосифу чуть семью не разбила. Несколько лет, будучи замужем, сожительствовала с ним в разных точках СССР, где они гастролировали", — утверждала экс-работница "Москонцерта".Иосиф Давыдович состоял в браке с Нелли, которую обожала его еврейская мать. Жена певца узнала о романе и... каким-то чудом сохранила семью."Я ведь сельская, к красивым комплиментам не привыкла. Поэтому поверила ему. Ушла из семьи". Но продолжения истории не последовало."Это разбило мне сердце. Как же я потом себя корила, что ушла от мужа, разрушила семью, лишила ребенка отца. Жаль, что не сумела побороть тогда своей страсти", — признавалась Сенчина позже.Случай с Захаровым и большим начальникомСергея Захарова и Сенчину часто ставили в парные концерты — редакторам нравился контраст: "темненький и светленькая, брутальный мужчина и нежная девушка". Сам Захаров объяснял это проще: "Курносые мы оба, вот и сошлись на сцене".Когда певец подрался с администратором и загремел под уголовное дело, он обвинил в своих бедах ревность ленинградского начальника Григория Романова. Мол, приревновал большой начальник к Сенчиной.Людмила отреагировала с характерной едкостью: "Конечно, Захарову приятнее говорить, что его посадили из-за ревности большого начальника, а не из-за того, что он до полусмерти избил человека".Второй муж и разбитые столыПевица вышла замуж за Стаса Намина, лидера группы "Цветы", в 1980 году. Поначалу он восхищался талантливой красавицей, но быстро понял: жена у него "не такая". Он хотел "настоящий дом" с большой семьей, а Сенчина постоянно ездила на гастроли.Намин оказался патологически ревнив, запрещал жене выступать, не ладил с ее сыном. Вспышки гнева пугали Людмилу — в пылу ссоры Стас мог опрокинуть стол или разбить посуду. Певица много раз уходила, но он возвращал ее обратно. Брак продлился десять лет и закончился разводом в 1990-м.Исключение из обоймыВ 1983 году карьере артистки нанесли серьезный удар — ее исключили из Государственного эстрадного оркестра СССР. Официальная причина: "несоответствие творческой линии" и "недостаток лояльности к руководству".На самом деле Людмила просто отказывалась подстраиваться под указания дирекции, настаивала на собственном репертуаре. Компромиссы были не в ее характере. После исключения доступ к крупным площадкам резко ограничился.В интервью певица вспоминала, что партийное руководство и функционеры от культуры "не выносили ее на дух — кому-то, видно, не угодила, не захотела кофе зайти попить".Борьба с собойВсю жизнь Сенчина боролась не только с коллегами, но и с собственными демонами. Лишний вес, депрессии, одиночество — врагов хватало."Я в два раза суживаюсь, когда худею, и в два раза расширяюсь, когда полнею в депрессии", — честно признавалась певица. Постоянные перелеты, ночные концерты, быстрые перекусы — артистическая жизнь располагала к проблемам с весом.Впечатлительность тоже была врагом: "Я все впитываю, будто назло самой себе. Может, кто-то и мог бы помочь морально, но у меня нет таких людей".Своя философия жизниТретий муж Владимир Андреев стал "родственником по духу". Познакомились в 1980 году, но официально отношения оформили позже. Он был ее продюсером и директором, поддерживал в трудные девяностые. Брак продлился 25 лет, до самой смерти Людмилы.К концу жизни Сенчина пришла к философскому принятию судьбы. "У меня было много влюбленностей. А сегодня новых потрясений не хочется. Ни от кого не зависишь, делаешь что хочешь, ни под кого не подстраиваешься". Она научилась различать: "Бывает одиночество, а бывает уединение. У меня второе".Сын от первого брака уехал в Америку. Близких подруг не было. "Я завидую тем, кто говорит: у меня много друзей. Почему-то у меня так не получается", — сожалела певица.Последние полтора года жизни она боролась с раком поджелудочной железы, до последних месяцев выступая на сцене и скрывая болезнь от публики. 25 января 2018 года "Золушки" советской эстрады не стало. Ей было 68 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, людмила сенчина, иосиф кобзон