Китай уверенно движется к полной энергонезависимости, заявил Сечин
Сечин: Китай добился энергобезопасности и движется к полной энергонезависимости
Флаг Китая в городе Ханчжоу. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Китай добился энергобезопасности и уверенно движется к полной энергонезависимости, скоро он превратится в крупного экспортера энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Уникальным примером грамотного подхода к развитию энергосистемы является Китай, на долю которого сегодня приходится треть мировых инвестиций в энергосектор... По моей оценке, Китай, уже обеспечивший свою энергобезопасность, уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
"Нет сомнений, принимая во внимание упорство и профессионализм китайских друзей, что они в обозримом будущем добьются искомого результата, что превратит Китай из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии", - подчеркнул глава "Роснефти".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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