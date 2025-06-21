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Китай уверенно движется к полной энергонезависимости, заявил Сечин - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:18 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/kitaj-2024469231.html
Китай уверенно движется к полной энергонезависимости, заявил Сечин
Китай уверенно движется к полной энергонезависимости, заявил Сечин - РИА Новости, 21.06.2025
Китай уверенно движется к полной энергонезависимости, заявил Сечин
Китай добился энергобезопасности и уверенно движется к полной энергонезависимости, скоро он превратится в крупного экспортера энергии, заявил ответственный... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:18:00+03:00
2025-06-21T11:18:00+03:00
пмэф-2025
экономика
китай
россия
игорь сечин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Китай добился энергобезопасности и уверенно движется к полной энергонезависимости, скоро он превратится в крупного экспортера энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Уникальным примером грамотного подхода к развитию энергосистемы является Китай, на долю которого сегодня приходится треть мировых инвестиций в энергосектор... По моей оценке, Китай, уже обеспечивший свою энергобезопасность, уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. "Нет сомнений, принимая во внимание упорство и профессионализм китайских друзей, что они в обозримом будущем добьются искомого результата, что превратит Китай из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии", - подчеркнул глава "Роснефти". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, китай, россия, игорь сечин, роснефть
ПМЭФ-2025, Экономика, Китай, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Китай уверенно движется к полной энергонезависимости, заявил Сечин

Сечин: Китай добился энергобезопасности и движется к полной энергонезависимости

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая в городе Ханчжоу
Флаг Китая в городе Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая в городе Ханчжоу. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Китай добился энергобезопасности и уверенно движется к полной энергонезависимости, скоро он превратится в крупного экспортера энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Уникальным примером грамотного подхода к развитию энергосистемы является Китай, на долю которого сегодня приходится треть мировых инвестиций в энергосектор... По моей оценке, Китай, уже обеспечивший свою энергобезопасность, уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
"Нет сомнений, принимая во внимание упорство и профессионализм китайских друзей, что они в обозримом будущем добьются искомого результата, что превратит Китай из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии", - подчеркнул глава "Роснефти".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаКитайРоссияИгорь СечинРоснефть
 
 
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