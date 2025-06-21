https://ria.ru/20250621/kitaj-2024469231.html

Китай уверенно движется к полной энергонезависимости, заявил Сечин

Китай уверенно движется к полной энергонезависимости, заявил Сечин - РИА Новости, 21.06.2025

Китай уверенно движется к полной энергонезависимости, заявил Сечин

Китай добился энергобезопасности и уверенно движется к полной энергонезависимости, скоро он превратится в крупного экспортера энергии, заявил ответственный... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:18:00+03:00

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2025-06-21T11:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Китай добился энергобезопасности и уверенно движется к полной энергонезависимости, скоро он превратится в крупного экспортера энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Уникальным примером грамотного подхода к развитию энергосистемы является Китай, на долю которого сегодня приходится треть мировых инвестиций в энергосектор... По моей оценке, Китай, уже обеспечивший свою энергобезопасность, уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. "Нет сомнений, принимая во внимание упорство и профессионализм китайских друзей, что они в обозримом будущем добьются искомого результата, что превратит Китай из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии", - подчеркнул глава "Роснефти". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, игорь сечин, роснефть