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Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
06:52 21.06.2025 (обновлено: 10:21 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/kiberbezopasnost-2024441884.html
Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств
Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств - РИА Новости, 21.06.2025
Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств
В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке смартфона злоумышленник заражает... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:52:00+03:00
2025-06-21T10:21:00+03:00
общество
технологии
россия
лаборатория касперского
пмэф-2025
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке смартфона злоумышленник заражает гаджет, а затем выставляет его на продажу, в том числе на онлайн-площадках, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025. "Расскажу про один специфичный для России случай, который мы наблюдали в связи с ростом объемов Android-устройств, которые у нас продаются, в том числе и на онлайн-площадках, онлайн-магазинах. Мы видим рост количества вредоносного ПО, которое обнаруживается в прошивке самого телефона. Пользователь уже покупает зараженный смартфон, видимо, поддельный… Такие угрозы особенно сложны технически", - сказал он. Вредоносное ПО, которое мы обнаружили в таком случае, позволяло злоумышленникам получать данные от аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, подменять номера при звонках и отправлять сообщения, красть криптовалюту, тогда как жертва никак не могла это распознать. Чтобы избежать таких инцидентов, эксперт рекомендует покупать телефоны от проверенных производителей в официальных магазинах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/ekspert-2024441528.html
https://ria.ru/20250606/ataki-2021339745.html
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РИА Новости
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общество, технологии, россия, лаборатория касперского
Общество, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, ПМЭФ-2025
Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств

Гербер: число зараженных поддельных Android-устройств на онлайн-площадках растет

© Getty Images / LightFieldStudiosСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Getty Images / LightFieldStudios
Смартфон. Архивное фото
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке смартфона злоумышленник заражает гаджет, а затем выставляет его на продажу, в том числе на онлайн-площадках, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025.
"Расскажу про один специфичный для России случай, который мы наблюдали в связи с ростом объемов Android-устройств, которые у нас продаются, в том числе и на онлайн-площадках, онлайн-магазинах. Мы видим рост количества вредоносного ПО, которое обнаруживается в прошивке самого телефона. Пользователь уже покупает зараженный смартфон, видимо, поддельный… Такие угрозы особенно сложны технически", - сказал он.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Эксперт рассказал о последствиях кибератак на малый бизнес
Вчера, 06:48
Вредоносное ПО, которое мы обнаружили в таком случае, позволяло злоумышленникам получать данные от аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, подменять номера при звонках и отправлять сообщения, красть криптовалюту, тогда как жертва никак не могла это распознать.
Чтобы избежать таких инцидентов, эксперт рекомендует покупать телефоны от проверенных производителей в официальных магазинах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор ГК Солар Игорь Ляпунов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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ПМЭФ-2025ОбществоТехнологииРоссияЛаборатория Касперского
 
 
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