https://ria.ru/20250621/kiberbezopasnost-2024441884.html

Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств

Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств - РИА Новости, 21.06.2025

Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств

В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке смартфона злоумышленник заражает... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T06:52:00+03:00

2025-06-21T06:52:00+03:00

2025-06-21T10:21:00+03:00

общество

технологии

россия

лаборатория касперского

пмэф-2025

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке смартфона злоумышленник заражает гаджет, а затем выставляет его на продажу, в том числе на онлайн-площадках, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025. "Расскажу про один специфичный для России случай, который мы наблюдали в связи с ростом объемов Android-устройств, которые у нас продаются, в том числе и на онлайн-площадках, онлайн-магазинах. Мы видим рост количества вредоносного ПО, которое обнаруживается в прошивке самого телефона. Пользователь уже покупает зараженный смартфон, видимо, поддельный… Такие угрозы особенно сложны технически", - сказал он. Вредоносное ПО, которое мы обнаружили в таком случае, позволяло злоумышленникам получать данные от аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, подменять номера при звонках и отправлять сообщения, красть криптовалюту, тогда как жертва никак не могла это распознать. Чтобы избежать таких инцидентов, эксперт рекомендует покупать телефоны от проверенных производителей в официальных магазинах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/ekspert-2024441528.html

https://ria.ru/20250606/ataki-2021339745.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, лаборатория касперского