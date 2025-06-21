https://ria.ru/20250621/kiberbezopasnost-2024441884.html
Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств
Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств - РИА Новости, 21.06.2025
Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств
В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке смартфона злоумышленник заражает... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:52:00+03:00
2025-06-21T06:52:00+03:00
2025-06-21T10:21:00+03:00
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россия
лаборатория касперского
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке смартфона злоумышленник заражает гаджет, а затем выставляет его на продажу, в том числе на онлайн-площадках, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025. "Расскажу про один специфичный для России случай, который мы наблюдали в связи с ростом объемов Android-устройств, которые у нас продаются, в том числе и на онлайн-площадках, онлайн-магазинах. Мы видим рост количества вредоносного ПО, которое обнаруживается в прошивке самого телефона. Пользователь уже покупает зараженный смартфон, видимо, поддельный… Такие угрозы особенно сложны технически", - сказал он. Вредоносное ПО, которое мы обнаружили в таком случае, позволяло злоумышленникам получать данные от аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, подменять номера при звонках и отправлять сообщения, красть криптовалюту, тогда как жертва никак не могла это распознать. Чтобы избежать таких инцидентов, эксперт рекомендует покупать телефоны от проверенных производителей в официальных магазинах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/ekspert-2024441528.html
https://ria.ru/20250606/ataki-2021339745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, лаборатория касперского
Общество, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, ПМЭФ-2025
Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств
Гербер: число зараженных поддельных Android-устройств на онлайн-площадках растет
C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке смартфона злоумышленник заражает гаджет, а затем выставляет его на продажу, в том числе на онлайн-площадках, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025.
"Расскажу про один специфичный для России
случай, который мы наблюдали в связи с ростом объемов Android-устройств, которые у нас продаются, в том числе и на онлайн-площадках, онлайн-магазинах. Мы видим рост количества вредоносного ПО, которое обнаруживается в прошивке самого телефона. Пользователь уже покупает зараженный смартфон, видимо, поддельный… Такие угрозы особенно сложны технически", - сказал он.
Вредоносное ПО, которое мы обнаружили в таком случае, позволяло злоумышленникам получать данные от аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, подменять номера при звонках и отправлять сообщения, красть криптовалюту, тогда как жертва никак не могла это распознать.
Чтобы избежать таких инцидентов, эксперт рекомендует покупать телефоны от проверенных производителей в официальных магазинах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.