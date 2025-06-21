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Умер обвиняемый в мошенничестве экс-глава института КФУ

Умер обвиняемый в мошенничестве экс-глава института КФУ - РИА Новости, 21.06.2025

Умер обвиняемый в мошенничестве экс-глава института КФУ

Экс-директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов, обвиняемый в мошенничестве и превышении должностных... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:06:00+03:00

2025-06-21T20:06:00+03:00

2025-06-21T20:06:00+03:00

происшествия

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

мошенничество

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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Экс-директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов, обвиняемый в мошенничестве и превышении должностных полномочий, умер в Казани на 62-м году, сообщает Институт археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан (АН РТ). "Институт археологии имени Халикова АН РТ с глубоким прискорбием сообщает, что на 62-м году жизни скончался выдающийся историк Рамиль Равильевич Хайрутдинов", - говорится в сообщении. Институт выразил искренние соболезнования родным, коллегам и ученикам Хайрутдинова, отметив, что память о нем навсегда останется в научных трудах и в памятниках, сохранению которых он посвятил жизнь. По информации местных СМИ, находившийся под арестом больше года Хайрутдинов почувствовал себя плохо и был направлен в одну из городских больниц, где скончался. Вахитовский районный суд Казани в мае начал рассматривать дело Хайрутдинова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По версии следствия, Хайрутдинов и другие неустановленные сотрудники Казанского федерального университета похитили деньги, выделенные на финансирование научно-исследовательских лабораторий "Восточный разряд" и "Клио+": соглашения на выполнение работ были фиктивными, работы не проводились. Сумма ущерба составила порядка 2,5 миллиона рублей.

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), мошенничество