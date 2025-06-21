https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024537750.html

Эксперт назвал причину ареста Карапетяна

Эксперт назвал причину ареста Карапетяна - РИА Новости, 21.06.2025

Эксперт назвал причину ареста Карапетяна

Арест главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна показал глубину раскола между национальной позицией церкви и уступчивой позицией премьер-министра Армении РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:22:00+03:00

2025-06-21T20:22:00+03:00

2025-06-21T20:22:00+03:00

армения

азербайджан

россия

самвел карапетян

никол пашинян

ташир

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Арест главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна показал глубину раскола между национальной позицией церкви и уступчивой позицией премьер-министра Армении Никола Пашиняна, поделился мнением с РИА Новости сирийский эксперт и политолог Жерар Раисян. "Это противостояние отражает более глубокий конфликт между национальной позицией церкви и уступчивой линией премьер-министра, подверженной давлению извне — в том числе со стороны Азербайджана и Турции", - сказал Раисян. По словам эксперта, задержание Карапетяна связано с его критикой в адрес премьер-министра и выраженной солидарностью с церковью, в особенности с католикосом — ее духовным главой. Однако армянский бизнесмен "лишь публично поддержал позицию Армянской Апостольской церкви". "Это его законное право — свобода слова и убеждений", - добавил эксперт, отметив, что решение об аресте на этом фоне не допустимо. Раисян обратил внимание на то, что недовольство в армянском обществе растет — массовые протесты, митинги и критика в парламенте против главы правительства не прекращаются. "Эта ситуация вызывает множество вопросов. Премьер страны должен выражать волю народа, а не свои личные интересы", — подчеркнул он. Собеседник агентства напомнил, что Армянская церковь остается не только религиозным, но и национальным институтом, и имеет полное право отстаивать интересы армян как в самой Армении, так и в диаспорах. "Никто не вправе умалять роль и авторитет церкви, чья позиция — это голос народа", — добавил он. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024399545.html

https://ria.ru/20250618/sud-2023672999.html

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