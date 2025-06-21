https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024523468.html

Эксперт объяснил арест бизнесмена Карапетяна в Армении

Эксперт объяснил арест бизнесмена Карапетяна в Армении - РИА Новости, 21.06.2025

Эксперт объяснил арест бизнесмена Карапетяна в Армении

Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении может быть связан с намерением ослабить оппозицию, заявил РИА Новости бразильский эксперт по международным... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T17:24:00+03:00

2025-06-21T17:24:00+03:00

2025-06-21T17:24:00+03:00

армения

россия

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

ташир

преследование карапетяна в армении

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июн - РИА Новости. Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении может быть связан с намерением ослабить оппозицию, заявил РИА Новости бразильский эксперт по международным отношениям и по правам человека Саркис Ампар Саркисян. "Последовательность событий, начавшаяся со взаимных обвинений, приведших к аресту бизнесмена, а затем объявление о национализации одного из его крупнейших энергетических активов заставляет нас предположить, что имела место целенаправленная политическая акция по запугиванию, дестабилизации и ослаблению оппозиционного правительству (Армении - ред.) лагеря", - считает эксперт. По его словам, Карапетян благодаря своему бизнесу стал фигурой, имеющей большое политическое и экономическое влияние. "Карапетян также был ярым защитником армянского католикоса Гарегина II от нападок (премьер-министра Армении Никола - ред.) Пашиняна", - напомнил Саркисян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024515791.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире