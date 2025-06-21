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Эксперт объяснил арест бизнесмена Карапетяна в Армении - РИА Новости, 21.06.2025
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17:24 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024523468.html
Эксперт объяснил арест бизнесмена Карапетяна в Армении
Эксперт объяснил арест бизнесмена Карапетяна в Армении - РИА Новости, 21.06.2025
Эксперт объяснил арест бизнесмена Карапетяна в Армении
Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении может быть связан с намерением ослабить оппозицию, заявил РИА Новости бразильский эксперт по международным... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T17:24:00+03:00
2025-06-21T17:24:00+03:00
армения
россия
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
преследование карапетяна в армении
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июн - РИА Новости. Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении может быть связан с намерением ослабить оппозицию, заявил РИА Новости бразильский эксперт по международным отношениям и по правам человека Саркис Ампар Саркисян. "Последовательность событий, начавшаяся со взаимных обвинений, приведших к аресту бизнесмена, а затем объявление о национализации одного из его крупнейших энергетических активов заставляет нас предположить, что имела место целенаправленная политическая акция по запугиванию, дестабилизации и ослаблению оппозиционного правительству (Армении - ред.) лагеря", - считает эксперт. По его словам, Карапетян благодаря своему бизнесу стал фигурой, имеющей большое политическое и экономическое влияние. "Карапетян также был ярым защитником армянского католикоса Гарегина II от нападок (премьер-министра Армении Никола - ред.) Пашиняна", - напомнил Саркисян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Эксперт объяснил арест бизнесмена Карапетяна в Армении

Саркисян: арест Карапетяна в Армении связан с целью ослабить оппозицию

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июн - РИА Новости. Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении может быть связан с намерением ослабить оппозицию, заявил РИА Новости бразильский эксперт по международным отношениям и по правам человека Саркис Ампар Саркисян.
"Последовательность событий, начавшаяся со взаимных обвинений, приведших к аресту бизнесмена, а затем объявление о национализации одного из его крупнейших энергетических активов заставляет нас предположить, что имела место целенаправленная политическая акция по запугиванию, дестабилизации и ослаблению оппозиционного правительству (Армении - ред.) лагеря", - считает эксперт.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна
Вчера, 05:55
По его словам, Карапетян благодаря своему бизнесу стал фигурой, имеющей большое политическое и экономическое влияние.
"Карапетян также был ярым защитником армянского католикоса Гарегина II от нападок (премьер-министра Армении Никола - ред.) Пашиняна", - напомнил Саркисян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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Вчера, 16:16
 
АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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