Эксперт объяснил арест бизнесмена Карапетяна в Армении
Саркисян: арест Карапетяна в Армении связан с целью ослабить оппозицию
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июн - РИА Новости. Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении может быть связан с намерением ослабить оппозицию, заявил РИА Новости бразильский эксперт по международным отношениям и по правам человека Саркис Ампар Саркисян.
"Последовательность событий, начавшаяся со взаимных обвинений, приведших к аресту бизнесмена, а затем объявление о национализации одного из его крупнейших энергетических активов заставляет нас предположить, что имела место целенаправленная политическая акция по запугиванию, дестабилизации и ослаблению оппозиционного правительству (Армении - ред.) лагеря", - считает эксперт.
По его словам, Карапетян благодаря своему бизнесу стал фигурой, имеющей большое политическое и экономическое влияние.
"Карапетян также был ярым защитником армянского католикоса Гарегина II от нападок (премьер-министра Армении Никола - ред.) Пашиняна", - напомнил Саркисян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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