Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна
Глава Союза армян РФ Абрамян: арест Карапетяна вызвал резонанс в диаспоре
Самвел Карапетян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Арест в Армении крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна вызвал большой резонанс и негативную реакцию в армянской диаспоре по всему миру, заявил РИА Новости президент Союза армян России Ара Абрамян.
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"Это очень известный, уважаемый человек, его знают и уважают во всем мире как бизнесмена и мецената. Он очень много делает для республики и для армян по всему миру. Поэтому, конечно, сейчас его арест обсуждается, я просто не могу работать: телефон звонит постоянно", — посетовал он.
- Союз армян России составил письмо в поддержку Карапетяна, которое подписали главы 40 региональных отделений.
- Конфликт с Армянской апостольской церковью может печально закончиться для премьер-министра Никола Пашиняна.
- Церковь — основа армянского общества.
- Армения — не собственность Пашиняна.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны президента страны Никола Пашиняна.
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.