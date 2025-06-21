https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024515791.html

Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна

Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 21.06.2025

Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна

Арест в Армении крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна вызвал большой резонанс и негативную реакцию в армянской диаспоре по всему миру, заявил РИА... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:16:00+03:00

2025-06-21T16:16:00+03:00

2025-06-21T18:29:00+03:00

самвел карапетян

ара абрамян

никол пашинян

ташир

преследование карапетяна в армении

армения

россия

ереван

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Арест в Армении крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна вызвал большой резонанс и негативную реакцию в армянской диаспоре по всему миру, заявил РИА Новости президент Союза армян России Ара Абрамян. "Это очень известный, уважаемый человек, его знают и уважают во всем мире как бизнесмена и мецената. Он очень много делает для республики и для армян по всему миру. Поэтому, конечно, сейчас его арест обсуждается, я просто не могу работать: телефон звонит постоянно", — посетовал он.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250620/armeniya-2024418983.html

https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024399545.html

армения

россия

ереван

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