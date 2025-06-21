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Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 21.06.2025
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16:16 21.06.2025 (обновлено: 18:29 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024515791.html
Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна
Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 21.06.2025
Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна
Арест в Армении крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна вызвал большой резонанс и негативную реакцию в армянской диаспоре по всему миру, заявил РИА... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:16:00+03:00
2025-06-21T18:29:00+03:00
самвел карапетян
ара абрамян
никол пашинян
ташир
преследование карапетяна в армении
армения
россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Арест в Армении крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна вызвал большой резонанс и негативную реакцию в армянской диаспоре по всему миру, заявил РИА Новости президент Союза армян России Ара Абрамян. &quot;Это очень известный, уважаемый человек, его знают и уважают во всем мире как бизнесмена и мецената. Он очень много делает для республики и для армян по всему миру. Поэтому, конечно, сейчас его арест обсуждается, я просто не могу работать: телефон звонит постоянно&quot;, — посетовал он.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250620/armeniya-2024418983.html
https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html
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самвел карапетян, ара абрамян, никол пашинян, ташир , преследование карапетяна в армении , армения, россия, ереван, в мире
Самвел Карапетян, Ара Абрамян, Никол Пашинян, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , Армения, Россия, Ереван, В мире
Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна

Глава Союза армян РФ Абрамян: арест Карапетяна вызвал резонанс в диаспоре

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Арест в Армении крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна вызвал большой резонанс и негативную реакцию в армянской диаспоре по всему миру, заявил РИА Новости президент Союза армян России Ара Абрамян.
«

"Это очень известный, уважаемый человек, его знают и уважают во всем мире как бизнесмена и мецената. Он очень много делает для республики и для армян по всему миру. Поэтому, конечно, сейчас его арест обсуждается, я просто не могу работать: телефон звонит постоянно", — посетовал он.

Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Эксперт назвал арест Карапетяна попыткой узурпировать выборы в Армении
20 июня, 22:47
  • Союз армян России составил письмо в поддержку Карапетяна, которое подписали главы 40 региональных отделений.
  • Конфликт с Армянской апостольской церковью может печально закончиться для премьер-министра Никола Пашиняна.
  • Церковь — основа армянского общества.
  • Армения — не собственность Пашиняна.

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны президента страны Никола Пашиняна.
  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна
Вчера, 05:55
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Сербский публицист прокомментировал арест бизнесмена Карапетяна
20 июня, 20:19
 
Самвел КарапетянАра АбрамянНикол ПашинянТаширПреследование Карапетяна в АрменииАрменияРоссияЕреванВ мире
 
 
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