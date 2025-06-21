https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024513060.html

В Союзе армян России прокомментировали арест Карапетяна

В Союзе армян России прокомментировали арест Карапетяна - РИА Новости, 21.06.2025

В Союзе армян России прокомментировали арест Карапетяна

Арест бизнесмена Самвела Карапетяна властями Армении является политическим преследованием, заявил РИА Новости полномочный представитель президента Союза армян... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:00:00+03:00

2025-06-21T16:00:00+03:00

2025-06-21T16:00:00+03:00

армения

россия

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

госдума рф

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Арест бизнесмена Самвела Карапетяна властями Армении является политическим преследованием, заявил РИА Новости полномочный представитель президента Союза армян России (САР), член Экспертного Совета Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Артем Варданян. "Самвел Саркисович является крупным российским бизнесменом, меценатом армянского происхождения. В данных обстоятельствах, его подход к Армянской Апостольской Церкви разделяет каждый верующий армянин. Исходя из этого, его задержание является политическим преследованием", - заявил агентству Варданян. Он напомнил, что армянская диаспора насчитывает около 10 миллионов человек и присутствует во многих странах мира. "Она всегда проявляет солидарность и стоит рядом с Церковью. Представители диаспоры осуждают задержание Карапетяна. С первых минут задержания Самвела Карапетяна президент САР Абрамян сделал заявление, в котором осудил его преследование и задержание. Было проведено онлайн заседание правления САР с участием руководителей всех региональных отделений, по результатам которого было также сделано заявление с осуждением ареста Карапетяна. Также в заявлении была выражена полная поддержка ААЦ", - напомнил Варданян. По его оценке, происходящее вокруг Карапетяна связано с приближением парламентских выборов в 2026 году. "В преддверии предстоящих в 2026 году парламентских выборов, учитывая роль и значимость ААЦ в Армении, руководство (республики - ред.), предвидя большую угрозу (для себя - ред.), предпринимает подобные шаги", - считает он. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/sud-2023672999.html

https://ria.ru/20250619/armenija-2024034753.html

https://ria.ru/20250620/slovakija-2024401470.html

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