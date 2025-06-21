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На телеведущую Боню подали иск, но отказались от него - РИА Новости, 21.06.2025
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Шоубиз
 
07:16 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/isk-2024443021.html
На телеведущую Боню подали иск, но отказались от него
На телеведущую Боню подали иск, но отказались от него - РИА Новости, 21.06.2025
На телеведущую Боню подали иск, но отказались от него
Иск в суд якобы о неосновательном обогащении подали на телеведущую Викторию Боню, однако позже истица отказалась от претензий, об этом стало известно из... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:16:00+03:00
2025-06-21T07:16:00+03:00
шоубиз
виктория боня
шоу-бизнес
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иск в суд якобы о неосновательном обогащении подали на телеведущую Викторию Боню, однако позже истица отказалась от претензий, об этом стало известно из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно судебным документам, в начале декабря 2024 года в суд поступил иск от женщины к телеведущей Виктории Бони о взыскании неосновательного обогащения. По какой причине женщина подала иск на Боню, в документах не указывается. Однако в середине июня суд рассмотрел отказ от исковых требований. Причина отказа также не указывается. По данным из судебных документов, фамилия истицы - Иванчук. Такая же фамилия у Максима Иванчука, который в октябре 2024 года также подал на Боню иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако также впоследствии отказался от претензий. Виктория Боня - российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
https://ria.ru/20250604/bonya-2020867057.html
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виктория боня, шоу-бизнес, россия
Шоубиз, Виктория Боня, Шоу-бизнес, Россия
На телеведущую Боню подали иск, но отказались от него

На телеведущую Викторию Боню подали иск о неосновательном обогащении

© AP Photo / Scott GarfittВиктория Боня
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Scott Garfitt
Виктория Боня. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иск в суд якобы о неосновательном обогащении подали на телеведущую Викторию Боню, однако позже истица отказалась от претензий, об этом стало известно из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, в начале декабря 2024 года в суд поступил иск от женщины к телеведущей Виктории Бони о взыскании неосновательного обогащения. По какой причине женщина подала иск на Боню, в документах не указывается. Однако в середине июня суд рассмотрел отказ от исковых требований. Причина отказа также не указывается.
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По данным из судебных документов, фамилия истицы - Иванчук. Такая же фамилия у Максима Иванчука, который в октябре 2024 года также подал на Боню иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако также впоследствии отказался от претензий.
Виктория Боня - российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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