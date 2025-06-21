На телеведущую Боню подали иск, но отказались от него
На телеведущую Викторию Боню подали иск о неосновательном обогащении
© AP Photo / Scott GarfittВиктория Боня
© AP Photo / Scott Garfitt
Виктория Боня. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иск в суд якобы о неосновательном обогащении подали на телеведущую Викторию Боню, однако позже истица отказалась от претензий, об этом стало известно из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, в начале декабря 2024 года в суд поступил иск от женщины к телеведущей Виктории Бони о взыскании неосновательного обогащения. По какой причине женщина подала иск на Боню, в документах не указывается. Однако в середине июня суд рассмотрел отказ от исковых требований. Причина отказа также не указывается.
По данным из судебных документов, фамилия истицы - Иванчук. Такая же фамилия у Максима Иванчука, который в октябре 2024 года также подал на Боню иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако также впоследствии отказался от претензий.
Виктория Боня - российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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