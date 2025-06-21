https://ria.ru/20250621/isk-2024443021.html

На телеведущую Боню подали иск, но отказались от него

На телеведущую Боню подали иск, но отказались от него - РИА Новости, 21.06.2025

На телеведущую Боню подали иск, но отказались от него

Иск в суд якобы о неосновательном обогащении подали на телеведущую Викторию Боню, однако позже истица отказалась от претензий, об этом стало известно из... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T07:16:00+03:00

2025-06-21T07:16:00+03:00

2025-06-21T07:16:00+03:00

шоубиз

виктория боня

шоу-бизнес

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иск в суд якобы о неосновательном обогащении подали на телеведущую Викторию Боню, однако позже истица отказалась от претензий, об этом стало известно из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно судебным документам, в начале декабря 2024 года в суд поступил иск от женщины к телеведущей Виктории Бони о взыскании неосновательного обогащения. По какой причине женщина подала иск на Боню, в документах не указывается. Однако в середине июня суд рассмотрел отказ от исковых требований. Причина отказа также не указывается. По данным из судебных документов, фамилия истицы - Иванчук. Такая же фамилия у Максима Иванчука, который в октябре 2024 года также подал на Боню иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако также впоследствии отказался от претензий. Виктория Боня - российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

https://ria.ru/20250604/bonya-2020867057.html

https://ria.ru/20230505/bonya-1869708956.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктория боня, шоу-бизнес, россия