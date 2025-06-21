https://ria.ru/20250621/iran-2024430223.html
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 21.06.2025
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на севере Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T02:44:00+03:00
2025-06-21T02:44:00+03:00
2025-06-21T02:44:00+03:00
в мире
иран
семнан
тегеран (город)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на севере Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 17.49 по времени UTC (20.49 мск) в 36 километрах от города Семнан с населением 124 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. По данным иранских СМИ, землетрясение ощущалось в Тегеране, Куме и Кередже. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, семнан, тегеран (город), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Иран, Семнан, Тегеран (город), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1