https://ria.ru/20250621/iran-2024430223.html

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 21.06.2025

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на севере Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T02:44:00+03:00

2025-06-21T02:44:00+03:00

2025-06-21T02:44:00+03:00

в мире

иран

семнан

тегеран (город)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на севере Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 17.49 по времени UTC (20.49 мск) в 36 километрах от города Семнан с населением 124 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. По данным иранских СМИ, землетрясение ощущалось в Тегеране, Куме и Кередже. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250616/iran-2023029854.html

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семнан

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Дарья Буймова

в мире, иран, семнан, тегеран (город), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)