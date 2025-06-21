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"Лаборатория Касперского" назвала устройства Apple самыми защищенными

"Лаборатория Касперского" назвала устройства Apple самыми защищенными - РИА Новости, 21.06.2025

"Лаборатория Касперского" назвала устройства Apple самыми защищенными

Смартфоны Apple остаются самыми защищенными от мошенников: iOS проектировалась разработчиками так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T22:17:00+03:00

2025-06-21T22:17:00+03:00

2025-06-21T22:17:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Смартфоны Apple остаются самыми защищенными от мошенников: iOS проектировалась разработчиками так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025. "Если говорить именно про вредоносное программное обеспечение, то да, на смартфонах от компании Apple, на iOS, которая проектировалась так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, мы меньше видим таких угроз", - сообщил он.Однако, с другой стороны, добавляет он, именно открытость платформы Android привела компанию к гораздо большей популярности их смартфонов в мире. При этом, как отмечает эксперт, даже в случае с Apple специалисты встречают вредоносные и поддельные приложения в официальном магазине компании. "Безусловно, компания Apple с этим борется. В момент, когда они это выявляют, они удаляют такие приложения из магазина, но проходит время, прежде чем они исчезнут. Да и уязвимости в операционной системе iOS также есть, и это не секрет", - прокомментировал Гербер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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технологии, apple, лаборатория касперского, общество, россия, мошенники, мошенничество, происшествия