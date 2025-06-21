https://ria.ru/20250621/innopraktika-2024497335.html

Иннопрактика и Псковская область договорились о сотрудничестве

Иннопрактика и Псковская область договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 21.06.2025

Иннопрактика и Псковская область договорились о сотрудничестве

Компания "Иннопрактика" и Псковская область на полях ПМЭФ заключили соглашение о совместном развитии проектов в сфере инновационных агробиотехнологий и... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:08:00+03:00

2025-06-21T14:08:00+03:00

2025-06-21T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Компания "Иннопрактика" и Псковская область на полях ПМЭФ заключили соглашение о совместном развитии проектов в сфере инновационных агробиотехнологий и аграрного образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе Иннопрактики. "Компания "Иннопрактика" и Псковская область планируют совместно развивать проекты, направленные на развитие инновационных агробиотехнологий и аграрного образования. Соответствующее соглашение стороны подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Одним из направлений совместной работы станетреализация программы геномной селекции крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в Псковской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что программа позволит региону в течение нескольких лет выйти на прирост продуктивности молочной индустрии в регионе на 3-4% и получить дополнительную прибыль за счет формирования высокоэффективного молочного стада. Также стороны договорились совместно реализовать проекты в области раннего аграрного образования в части формировании системы агротехнологических классов в регионе и проведения Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика". ""Иннопрактика" давно работает с Псковской областью по ряду инициатив, и теперь мы начинаем сотрудничество уже в сфере АПК. Регион стремитсямаксимально использовать потенциал сельского хозяйства, и вместе мы будем работать над усилением его технологического и кадровогообеспечения", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора компании "Иннопрактика" Натальи Поповой. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что в рамках соглашения "Иннопрактика" окажет содействие в подготовке и сопровождениипрограммы геномной селекции сельскохозяйственных животных в Псковской области, а также в реализации отдельных направлений федерального проекта "Кадры в АПК". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/kitaj-2024256609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, псковская область, наталия попова, михаил ведерников, иннопрактика